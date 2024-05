Inscrições abertas para empresas do ramo gastronômico para participarem do II Mafra à Mesa

Na quinta-feira (02), a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, convidou empresas do ramo gastronômico que estiveram no I Mafra à Mesa e também outras novas para participarem da palestra de sensibilização, a fim de conhecerem um pouco mais sobre o evento e conversar sobre o retorno (feedback) das empresas que já participaram.

Antes do início da palestra, o secretário da pasta, João Lázaro Lélis Ferreira, fez algumas considerações sobre o primeiro festival e sua importância na consolidação do turismo em Mafra. “Queremos fortalecer o festival e deixar definitivamente no calendário oficial de eventos municipais”, disse.

Investimento no turismo

A turismóloga e consultora do Sebrae, Luiza da Silva, começou a palestra com o tema “A importância estratégica do turismo gastronômico”. Já no início, perguntou “o que é turismo”, fazendo os cerca de 16 participantes (entre novos e antigos) a refletirem. Ela introduziu os verbos do turismo: Dormir (oferta hoteleira); Comer (oferta gastronômica); Comprar (oferta comercial) e Visitar (oferta cultural/natural). “Turismo é empreender e gera dinheiro. O turismo só funciona em rede (hotelaria, gastronomia, comércio e cultura) trabalhando juntas”, explicou.

Na sequência, foram levantadas questões sobre para que serve o turismo para uma cidade/região, segmentos do turismo, entre outros assuntos relacionados ao tema. Luiza explicou que Mafra faz parte dos Caminhos do Contestado, está nos Rotas e Roteiros e tem potencial para desenvolver o turismo na região. A palestrante fez recomendações sobre como o grupo deve dar continuidade às ações, por meio do fortalecimento do grupo, ações de planejamento, entre outras.

Ao final, foi feito um debate sobre o tema para o II Mafra à Mesa. Lembrando que do primeiro foi “da origem à mesa”. Enfim, para a segunda edição o tema será “das mãos ao prato”. Também foi passado o cronograma de ações como data das capacitações (quatro no total), consultoria individual, reuniões, desenvolvimento/criação de pratos com produtos locais, fotos de prato, e lançamento do festival.

Para participar

Os interessados em participar da segunda edição devem acessar o link https://forms.gle/1pSw8EmqVueHnqAu9 de 03 a 15 de maio, onde há um formulário a ser preenchido. Acesse o regulamento na Galeria de Arquivos abaixo. Dúvidas podem ser esclarecidas com a Diretoria de Turismo pelo telefone: 47 99996-2582.

Serviço:

– Para participar II Mafra à Mesa

– De 06 a 29 de setembro de 2024

– Inscrições: Acesse AQUI

– Dúvidas: ligue para 47 99996-2582