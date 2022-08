Inscrições para concurso da Rainha dos 105 anos de Mafra encerram dia 17

Continuam abertas até o dia 17 de agosto as inscrições para o concurso que escolherá Rainha e Princesas dos 105 anos de Mafra. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, na forma presencial.

O evento da escolha acontecerá no dia 26 de agosto no London Club com animação da Banda Seven. Início às 19 horas. Ingressos a venda no Posto Susin.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A secretaria fica localizada na Avenida Cel. José Severiano Maia, 441 e atende das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas.

Poderão participar do concurso candidatas com idade entre 18 a 25 anos até a data da inscrição, que sejam do sexo feminino e residam no município de Mafra.

As candidatas serão avaliadas pelos quesitos de simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida organizada.

Documentos necessários

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No momento da inscrição as candidatas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

b) Fotocópia de RG e CPF;

c) Fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove residência no Município;

d) Termo de Compromisso assinado (que pode ser retirada no site mafra.sc.gov.br ou no ato da inscrição);

f) Uma foto (corpo inteiro) que ficará no arquivo do Concurso.

É importante destacar que as candidatas precisam ter disponibilidade de horários para atividades preparatórias e de divulgação do concurso no período que o antecede, tais como ensaios e reuniões, assim como para representar o município de Mafra nas programações e eventos em que forem solicitadas até a escolha das próximas rainha e princesas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O regulamento completo poderá ser acessado no site www.mafra.sc.gov.br

Informações pelos telefones (47) 3645-0735 ou 99764-4441 (WhatsApp)