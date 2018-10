Inscrições para o ACT Mafra terminam no dia 25

A Prefeitura de Mafra abriu através da Secretaria Municipal de Educação, Processo Seletivo para preenchimento de vagas para professores em caráter temporário, para o ano letivo de 2019.

As vagas são para os cargos: Professor I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano das séries iniciais; Professor II -Educação Infantil; Professor III – Artes; Professor III – Ciências; Professor III – Educação Física; Professor III – Geografia; Professor III – História; Professor III – Inglês; Professor III – Matemática; Professor III – Português; Professor III- Ensino Religioso; Professor IV – Prática zootécnicas / Industriais / Gerenciais e Agrícolas.

As inscrições encerram no dia 25 de outubro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site www.nbsprovas.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00, e as provas serão realizadas no dia 11 de novembro.

O edital na íntegra pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mafra: www.mafra.sc.gov.br ou no site da empresa organizadora: www.nbsprovas.com.br

Cronograma

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 25/10/2018 Data final para requerer Condições Especiais de prova 25/10/2018 Data final para requerer Vaga Especial – PNE 25/10/2018 Data final para realizar as inscrições 25/10/2018 até as 17 horas Divulgação do(s) Horário(s) e Local (is) de Prova 01/11/2018 Data da Prova Escrita 11/11/2018 Classificação Final do Processo Seletivo 26/11/2018