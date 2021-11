Na próxima quarta-feira (10), a partir das 19h, acontecerá a Audiência Pública para debater sobre a instalação do Hospital Materno Infantil em Mafra. O evento será realizado no auditório do Sicoob Credinorte, com sede na Av. Pref. Frederico Heyse, 356.

A audiência acontecerá de forma presencial e também será transmitida pelo canal da Câmara no Youtube ou através do link https://youtu.be/qwO1yXgFocg

