Instituto de Previdência do Município de Mafra é debatido na Câmara de Mafra

Na sessão da semana passada 14, o advogado Luiz Fernando Flores Filho, (ex-assessor jurídico do instituto) em nome do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mafra (Sindiserv), abordou a atual situação financeira da entidade

Pedido de novo parcelamento da dívida do IPMM pelo executivo vêm causando várias discussões acaloradas nas mais diversas esferas políticas e institucionais no município.

Na sessão da semana passada, o advogado Luiz Fernando Flores Filho, (ex-assessor jurídico do instituto) em nome do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Mafra (Sindiserv), abordou a atual situação financeira da entidade. Durante o uso da tribuna, o jurista expôs que os problemas vêm de gestões anteriores e criticou o parcelamento de débitos do município de Mafra com o seu regime próprio de previdência social.

Além disto, a Câmara está buscando mais informações sobre o tema. Na última sexta-feira 18, as comissões permanentes Constituição, Legislação e Justiça; Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização; e demais vereadores reuniram com o presidente do Sindiserv, Jonas Schultz. Participaram da reunião os vereadores Adilson Sabatke (Progressista), Claudia Bus (PTB), Edenison Schelbauer (PSB) Eder Gielgen (MDB).

Além disto, nesta última segunda-feira 21, o presidente do Sindiserv, Jonas Schultz, utilizou a tribuna. O objetivo foi pedir apoio do poder legislativo e destacar que os servidores públicos municipais buscam maior direito de atuação nas decisões do IPMM. Durante a sessão, a casa de leis ficou lotada pela presença dos servidores municipais.

Nas próximas sessões deverá ser a vez do presidente do IPMM, Carlos Otávio Senff, utilizar a tribuna e apresentar a atual situação da autarquia municipal.

O polêmico assunto ainda deverá ter muitos outros embates até que haja uma solução para a questão polêmica do instituto que se arrasta há várias décadas, onde inclusive há imóveis do município como, o Centro de Serviços, Ginásio Tutão e o antigo Mercado Municipal, na época do governo Carlos Saliba foram vendidos para o IPMM, na tentativa de equalizar a grave situação financeira que o município atravessava na época.