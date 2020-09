Instituto do Meio Ambiente se manifesta sobre as obras na Rua Pastor Jair Dietrich do bairro Vila Ivete

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) informa que foi procurado pela Prefeitura de Mafra referente à Rua Pastor Jair Dietrich, na Vila Ivete, e esclarece que o órgão ambiental passou todas as orientações, inclusive a de que não é necessário licenciamento para a instalação de manilhas de concreto (tubos) no local, o que resolveria o problema.

Quanto à licença em trâmite no IMA desde 2017, o Instituto ressalta que a mesma foi solicitada de maneira incorreta, não se tratando de atividade de dragagem, quando faz utilização de draga para limpeza do rio. A Prefeitura deve, portanto, protocolar novo pedido de licenciamento ambiental para a atividade de desassoreamento, pois de acordo com os estudos apresentados, a obra será realizada com retroescavadeiras. Devido ao equívoco, o processo existente será arquivado.

O IMA está à disposição para contribuir com quaisquer processos, como neste caso em que emitiu as devidas orientações, informando que a obra poderia ser feita de forma imediata, pois a troca ou substituição de manilhas de concreto não requer licença ambiental.

A Prefeitura de Mafra interditou a Rua Pastor Jair Dietrich, no bairro Vila Ivete, no último dia 20, após o rompimento de manilhas do rio Matadouro.

Na época a prefeitura divulgou que para realizar qualquer ação de reparo seria necessária uma licença ambiental emitida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) Estadual. Caso contrário, segundo informou, a prefeitura estará incorrendo em crime ambiental. Veja mais informações divulgadas pela prefeitura:

A Prefeitura aguarda, desde o ano de 2017, uma licença liberando o projeto de revitalização do rio, incluindo desassoreamento e implantação de galerias pluviais, da mesma forma como foi realizado no rio Bandeira em 2016.

Sem a licença, a Prefeitura pôde somente realizar, no início do ano, o desentupimento de tubos e a retirada de alguns pneus – ações permitidas, do ponto de vista ambiental, por meio de Declaração de Atividade Não-Constante emitida pelo IMA.

A Prefeitura espera que o Instituto libere, em caráter emergencial, a troca das manilhas existentes, de 60cm, por manilhas de 1,20m.

Até que a licença seja emitida, a Prefeitura orienta que os moradores não tentem passar pelo trecho, preservando assim a segurança de todos.