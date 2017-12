Investimentos em saúde, educação e infraestrutura apontam o desenvolvimento do município em 2017

Mafra está entre as cidades do estado de Santa Catarina que mais geraram empregos, segundo dados da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania e CAGED/MTE (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/Ministério do Trabalho e Emprego)

Mais de R$ 3,5 milhões é o valor investido para construção de duas novas unidades de educação infantil pela Prefeitura de Mafra apenas este ano. A Vila Ivete e a Vila Nova vão contar com duas novas escolas com mais de mil metros quadrados para atender crianças dos dois bairros e arredores.

Já na Saúde, os munícipes puderam contar com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) que desde seu primeiro dia de funcionamento já atendeu cerca de 23.400 pessoas. Outro dado fornecido pela Secretaria de Saúde é quanto ao número de atendimentos nos horários estendidos nos ESFs, chegando a 20.546. Ainda nesta área, vale destacar que Mafra é único município no Brasil que possui tratamento de feridas com Ozonioterapia – tratamento médico complementar no Brasil – que consiste na aplicação de ozônio medicinal no corpo do paciente para tratar as enfermidades.

INFRAESTRUTURA

Uma das ruas mais extensas de Mafra, a Gustavo Friedrich, está sendo pavimentada a fim de melhorar a trafegabilidade. Para tanto, foi feita a retirada de lajotas, colocação de meio-fio e de base e sub-base para asfalto. Na área de infraestrutura urbana e rural houve aquisição de maquinário sendo investidos R$ 2.778 milhões na compra de seis motoniveladoras, as quais estão sendo usadas na recuperação de vias. Segundo dados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a recuperação de estradas e bueiros, totalizando 860km e ainda seis pontes construídas. Já na de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Secretaria concluiu a pavimentação da Rua Benemérito Pedro Kuss, que facilita o acesso do Centro à Vila Ivete. Também iniciaram e continuam em andamento obras de pavimentação em lajota na Ricardo Voss e em asfalto na Brasílio Celestino de Oliveira. Para serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico a Secretaria informou que foram utilizadas cerca de 2,5 toneladas de concreto usinado. Para reforçar a segurança dos pedestres foram coladas na área urbana seis faixas elevadas para travessia. Quanto ao meio ambiente, foi lançado o programa de castração de cães e gatos em setembro, tendo sido feitas 50 castrações de cães (machos e fêmeas) e cadastramento de 600 animais. Esta é uma ação contínua da Prefeitura que visa reduzir a população de animais nas ruas.

Outra obra de relevância foi o de desassoreamento e revitalização do Rio Bandeira com custo de R$ 332 mil. Assim como esta obra, a Secretaria já desenvolveu um projeto para desassoreamento do Rio Matadouro.

Já na Agricultura, vale lembrar que o programa Porteira Adentro atendeu 200 produtores com mais de 4.200m³ de pedras.

MAFRA 100 ANOS

No ano do centenário, a Prefeitura realizou diversos eventos alusivos à data, desde corridas rústicas, eventos de lazer para crianças, um de grande proporção como a Ação Global em parceria com a Rede Globo e SESI, inaugurações como a do marco arquitetônico na entrada da cidade, desfile cívico, cavalgada e shows gratuitos na praça no dia do aniversário de Mafra. “Um ano para celebrar uma importante data na história deste município que é feito pelo trabalho e esforço dos moradores, muitos deles descendentes de imigrantes europeus e de outros continentes. Também lembramos os povos pioneiros como os índios e os tropeiros que passaram por aqui, deixando um pouco de sua cultura e um legado para o povo”, lembrou o prefeito Wellington Bielecki.

ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS

De acordo com a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania foram abertas em Mafra 400 novas empresas. O destaque ficou por conta da instalação da Kromberg & Schubert com geração de 1300 vagas de emprego. Já a Souza Cruz realizou este ano a instalação de uma estação experimental agrícola de desenvolvimento. Também está vindo para a cidade o Hipermercado Condor, com início das obras previstas para o ano que vem. Vale destacar que Mafra está entre as cidades do estado de Santa Catarina que mais geraram empregos, segundo dados do CAGED, nos municípios com mais de 30 mil habitantes. A Secretaria fez os dados comparativos, chegando a este resultado, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/Ministério do Trabalho e Emprego (pdit.mte.gov.br/caged). E na Fazenda e Planejamento, a Secretaria destacou a arrecadação de ICMS, que chegou ao valor de R$ 26.932.386,86 (bruto).

CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS

Dentre os convênios e repasses realizados pela Prefeitura este ano, o mais recente foi o convênio de Especialidades Médicas de Plantão/Sobreaviso assinado entre a Prefeitura e a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do hospital. O recurso de R$ 10.350.000,00 (dez milhões e 350 mil reais) visa o custeio para despesas de manutenção dos serviços médico-hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além deste, foram assinados ainda termos de cooperação para entidades como APAE, ATENA, GIRO, Amigos da Cultura e Mafra, entre outras, somando cerca de R$ 1 milhão. O Prefeito explicou que as entidades assistenciais e associações com finalidades culturais e esportivas que prestam relevantes serviços à comunidade, necessitam destes recursos para o pleno desenvolvimento de suas atividades. “O envolvimento da administração pública com entidades da sociedade civil, ao patrocinar a prestação de serviços que não são de competência exclusiva do estado, vem ao encontro das necessidades da coletividade em geral, impactando positivamente na qualidade de vida do cidadão mafrense”, concluiu Wellington, desejando um feliz Natal e um ano novo próspero a todos os mafrenses natos ou que adotaram Mafra como sua cidade.