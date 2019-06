IPMM consegue mais de R$ 700 mil de retorno de investimentos em maio

O cenário econômico brasileiro, com a expectativa de aprovação da reforma da previdência e a redução da taxa básica de juros (Selic), contribuiu para o desempenho positivo das aplicações do IPMM no mercado financeiro no mês passado

O Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) obteve um rendimento de R$ 711 mil no mês de maio com as aplicações financeiras da entidade. Atualmente, a carteira de investimentos da autarquia tem um patrimônio acumulado de cerca de R$ 38,6 milhões.

O cenário econômico brasileiro, com a expectativa de aprovação da reforma da previdência e a redução da taxa básica de juros (Selic), contribuiu para o desempenho positivo das aplicações do IPMM no mercado financeiro no mês passado.

Uma parte dessa rentabilidade existiu por causa da chamada marcação a mercado dos títulos públicos emitidos pelo governo federal. Embora esses papéis sejam de renda fixa, eles podem sofrer variação de preço ao longo do tempo.

“Funciona como no mercado imobiliário, afinal, um apartamento pode custar determinada quantia, mas conforme a situação econômica do momento, ele pode valer mais ou menos se a pessoa quiser vendê-lo. Isso também acontece com algumas aplicações do mercado financeiro”, explica Eliane Grossl Deretti, que faz parte do Comitê de Investimentos do IPMM.

O presidente do instituto, Luiz Antonio Ferreira Lourenço, também destaca a capacitação dos profissionais que fazem a gestão das aplicações do IPMM, por exemplo, por meio da participação no 1º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, que ocorreu de 13 a 15 de março deste ano, em Florianópolis. “O mercado sofre influência de muitos fatores, tanto nacionais quanto internacionais. Por isso, precisamos preparar o nosso corpo técnico para saber lidar com diferentes cenários e, assim, tomar as decisões mais adequadas”, comenta.

RESULTADO POSITIVO AJUDA A COBRIR BENEFÍCIOS

As contribuições previdenciárias dos servidores municipais ativos e inativos e dos pensionistas, que são descontadas mensalmente na folha de pagamento, precisam ser investidas no mercado financeiro para custear o pagamento de benefícios, como as aposentadorias.

Ainda assim, não basta que os investimentos tenham resultados positivos, mas que eles proporcionem rendimentos acima da inflação. Como muitos servidores vão se aposentar no futuro, é indispensável que os valores por eles pagos sejam atualizados, de modo a se assegurar o poder de compra da moeda.

Para garantir que isso ocorra, o IPMM precisa cumprir a chamada meta atuarial, pela qual os investimentos do instituto sejam capazes de pagar não só as aposentadorias e as pensões atuais como os benefícios futuros de quem ainda é servidor público ativo.

Pelas regras vigentes, as aplicações do instituto precisam gerar rendimentos de 0,50% ao mês, mais a inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

No mês de maio de 2019, os investimentos do IPMM renderam 1,83% de juros, enquanto o INPC mensal registrou 0,15%, e a meta de juros foi 0,50%. Assim, em linhas gerais, o ganho real no mês foi de 1,18%.