IPMM divulga calendário de pagamento de aposentados e pensionistas para 2022

O Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) já tem o cronograma de pagamentos para 2022. Os cerca de 450 beneficiários da autarquia precisarão se atentar para as alterações e, se for o caso, ajustar as datas de vencimento das contas.

Diferentemente do que ocorria até então, a partir do ano que vem as datas passarão por mudanças, devido à implantação do programa E-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), que se tornou obrigatório para a administração pública de todos os entes federados.

Em janeiro, o pagamento de aposentados e pensionistas ainda será na última quinta-feira do mês (27/01), como de costume. Porém, a partir da competência contábil de fevereiro de 2022, a folha será paga até o quinto dia útil do mês seguinte.

Como o IPMM terá que enviar os dados mensalmente para o programa do Governo Federal, é indispensável que a folha esteja de fato fechada, o que não ocorria até então, já que os pagamentos eram feitos antes do término do mês. Atualmente, o instituto desembolsa cerca de R$ 1,6 milhão por folha mensal de benefícios de aposentadoria e pensão.

Com a mudança nas datas, também foram alteradas as regras para adiantamento salarial.

A resolução 003/2021 do conselho administrativo da autarquia determinou que os requerimentos dos segurados, a partir de 1º de fevereiro de 2022, devem ser feitos entre os dias 6 e 14 de cada mês. Já o IPMM terá entre os dias 15 e 20 para realizar a antecipação do pagamento. Mais informações pelo www.ipmm.sc.gov.br ou WhatsApp (47) 3642-5834.