IPMM gasta mais de R$ 30 mil em diárias no primeiro semestre

No ano todo de 2018 o Instituto gastou cerca de R$ 30.600,00 com diárias

Em 2018 o Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) gastou pouco mais de R$ 30 mil em diárias. Despesas estas com viagens de funcionários para cursos, seminários, reuniões, entre outras atividades.

As cidades destinos foram Florianópolis, Blumenau, Porto Alegre, Balneário Camboriú, São Paulo, Brasília/DF e Curitiba. As mais visitadas foram São Paulo com 14 viagens e a capital federal com oito, seguidas de Florianópolis e Blumenau com 4 viagens.

No total foram oito os servidores que viajaram. Um único servidor teve valores empenhados em R$ 7.425,00 em diária, outro recebeu R$ 5.412,50 o terceiro maior valor pago foi de R$ 4.462,50. Valores pagos no exercício 01/2018 à 12/2018.

Agora em 2019, fechando o primeiro semestre, o IPMM tem empenhado para pagamento de diárias o valor de R$ 30.437,50, faltando apenas R$ 162,50 para chegarem ao valor gasto em 2018 todo. Do total empenhado já foram pagos pouco mais de R$ 16 mil.

O roteiro dos destinos pouco mudaram – Florianópolis com 10 viagens, São Paulo com 7, Porto Alegre com 6, Belo Horizonte com 4, Balneário Camboriú com 2 e Brasília/DF com 1 viagem.

Neste ano o número de servidores que se deslocaram a outras cidades são 10, dois a mais que em 2018. O maior valor a ser pago – empenhado – é de R$ 8.112,50, deste R$ 5.587,50 já foram pagos.

O QUE DIZ O DECRETO MUNICIPAL

Conforme o decreto 3835/2015 que regulamenta e fixa valores de diárias aos agentes políticos do poder executivo de Mafra, as diárias pagas aos agentes políticos e servidores municipais, é pago para o deslocamento e para participação de congressos, cursos, painéis e demais eventos, ainda que direcionados à área política, inclusive viagens para gestionar junto às repartições públicas federais e estaduais e aos deputados, tanto federais quanto estaduais, sobre assunto de interesse municipal.

O DECRETO TRAZ AINDA OS VALORES A SEREM PAGOS CONFORME O DESTINO

Cidades dos Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

Secretários municipais – R$ 250,00

Cargos comissionados e demais servidores – R$ 150,00

Florianópolis

Secretários – R$ 350,00

Cargos comissionados e demais servidores – R$ 250,00

Outros estados e Distrito Federal – secretários – R$ 600,00

Cargos comissionados e demais servidores – R$ 400,00

Exterior

Secretários – R$ 907,00

Cargos comissionados e demais servidores – R$ 907,00

Estas diárias ainda podem sem pagas da seguinte forma 25% – até seis horas no destino; 50% – acima de seis até doze horas; 75% – acima de doze até dezoito horas; e 100% – acima de dezoito horas.

Para receber o servidor precisa prestar contas no retorno da viagem e apresentar documentos que confirmem o efetivo deslocamento e a estada no local de destino.

Tentamos contato com o responsável pelo setor no IPMM, porém o mesmo não encontrava no momento, porém, tentaremos um novo contato para oportunizar o contraponto na próxima edição.

As diárias podem ser conferidas no portal da transparência do Município de Mafra, basta acessar o site www.mafra.sc.gov.br e clicar no link transparência: http://cloud.publica.inf.br/clientes/mafra_pm/portaltransparencia/?p=3.5&entidade=8&inicio=01/01/2018&fim=31/12/2019¶m=WpgKP0GSAmmoKrF5zdfr1LJejza2R1nCBjMFe66helMs5ay5FBZTE7MprLvPDziqRlBQJlPU8FzTWrN%2BOHJ%2Bb%2FlJprgIn0wUtaFb4nqMFIF6RALu%2BqOAmACPvh65ngrM.