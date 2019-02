IPMM recebe quase R$ 500 mil em rendimento de aplicação

O Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, mesmo com as incertezas do mercado financeiro frente às expectativas do novo governo e da reforma previdenciária, conseguiu superar sua meta atuarial nos investimentos no mês de janeiro, atingindo 1,25% e a meta 0,86%, totalizando R$ 489.563,06 em rendimentos de aplicação.

Segundo o presidente do IPMM Luiz Antonio Ferreira Lourenço “o rendimento positivo auxilia no superávit das contas municipais”. Luiz também ressaltou que “a equipe e o comitê de investimentos estão trabalhando de olho no cenário macro econômico através de áudio conferencia com economistas para alcançar a meta atuarial anual”, concluiu.