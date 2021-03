IPTU 2021: carnês já estão sendo entregues em Mafra pelos Correios

Contribuinte pode pagar em cota única com 10% de desconto até 09 de abril ou de forma parcelada

Iniciou nesta sexta-feira, 12, a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2021 – de Mafra pelos Correios. O pagamento em cota única, com desconto de 10% pode ser feito até o dia 09 de abril. O contribuinte também pode optar por fazer o parcelamento em cinco vezes, porém sem o desconto. Neste ano, o pagamento pode ser realizado no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob ou Casas Lotéricas. (Vide tabela de vencimentos)

TABELA DE VENCIMENTOS IPTU 2021 VENCIMENTO DESCONTO COTA ÚNICA 09 DE ABRIL 10% (À VISTA) 1ª PARCELA 09 DE ABRIL SEM DESCONTO 2ª PARCELA 10 DE MAIO SEM DESCONTO 3ª PARCELA 10 DE JUNHO SEM DESCONTO 4ª PARCELA 09 DE JULHO SEM DESCONTO 5ª PARCELA 10 DE AGOSTO SEM DESCONTO

O contribuinte também pode visualizar seu boleto de IPTU 2021 online acessando AQUI ou ainda solicitar pelo e-mail: iptu@mafra.sc.gov.br, informando o CPF, nome completo do proprietário do imóvel, inscrição imobiliária e contatos. O contribuinte que não receber até próximo da data de vencimento da cota única, pode entrar em contato com a Diretoria de Controle Tributário pelos telefones: 3641 4028 ou 3641 4039 ou dirigir-se à sede administrativa da Prefeitura.

Carnê digital e Aplicativo Cidade Pública

Para consultar o seu IPTU, acesse o site da Prefeitura no link CIDADÃO WEB. Também é possível realizar consulta via aplicativo “Cidade Pública” que está disponível para download nas versões Android e iOS, no Google Play e Apple Store. Este aplicativo permite a consulta de imóveis, das parcelas de IPTU e seu histórico de anos anteriores e outros serviços tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Para acessar basta cadastrar seu e-mail, senha, dados pessoais, endereço, selecionar a cidade, clicar na opção “Cidadão”, realizar o envio dos documentos de identificação, clicar em “Imóveis”, selecionar o imóvel e emitir as guias para pagamento, se necessário.

Revisão

Os pedidos de revisão do IPTU deverão ser apresentados por escrito ou via protocolo on-line, à Diretoria de Controle Tributário até o dia 09 de abril, conforme estabelecido no Decreto nº 4484 de 18 de fevereiro de 2021.