IPTU 2021: guias para pagamento podem ser emitidas no site da prefeitura de Mafra

Compartilhar no Facebook

O contribuinte receberá seu carnê no endereço cadastrado, via Correios. Aqueles que efetuarem o pagamento em cota única terão 10% de desconto até o dia 09 de abril de 2021

Para os que optarem pelo parcelamento, são cinco parcelas iguais, com vencimento da primeira parcela em 09 de abril e demais datas conforme Decreto nº 4483 de 18 de fevereiro de 2021Â

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Prefeitura de Mafra informa que os carnês do IPTU 2021 podem ser emitidos antecipadamente neste link ou ainda solicitados pelo e-mail: iptu@mafra.sc.gov.br, informando o CPF, nome completo do proprietário do imóvel, inscrição imobiliária e contatos.

Formas de Pagamento

Dia 09 de abril de 2021 é a data para o vencimento da cota única, com desconto de 10%. O contribuinte pode optar pelo pagamento parcelado, sem desconto, conforme o seguinte cronograma:

– 1ª parcela – vencimento em 09 de abril;

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– 2ª parcela – vencimento em 10 de maio;

– 3ª parcela – vencimento em 10 de junho;

– 4ª parcela – vencimento em 09 de julho;

– 5ª parcela – vencimento em 10 de agosto.

O pagamento deve ser realizado no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob ou Casas Lotéricas.

Entrega de carnês

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os carnês serão entregues pelo Correios a partir do dia 08 de março. O contribuinte que não receber até próximo da data de vencimento da cota única, pode entrar em contato com a Diretoria de Controle Tributário pelos telefones: 3641 4028 ou 3641 4039, ou pelo email iptu@mafra.sc.gov.br ou dirigir-se à sede administrativa da Prefeitura.

Carnê digital

Clique aqui e consulte seu IPTU, informando seu CPF/CNPJ. Vá à aba “Carnê”, em seguida “IPTU 2021” e emita suas guias.

Aplicativo Cidade Pública

Este aplicativo permite a consulta de imóveis, das parcelas de IPTU e seu histórico de anos anteriores. Para acessar basta cadastrar seu e-mail, senha, dados pessoais, endereço, selecionar a cidade, clicar na opção “Cidadão”, realizar o envio dos documentos de identificação, clicar em “Imóveis”, selecionar o imóvel e emitir as guias para pagamento.

O aplicativo está disponível para download nas versões Android e iOS, no Google Play e Apple Store.

Revisão

Os pedidos de revisão do IPTU deverão ser apresentados por escrito ou via protocolo on-line, à Diretoria de Controle Tributário até o dia 09 de abril, conforme estabelecido no Decreto nº 4484 de 18 de fevereiro de 2021.