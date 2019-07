Jantar comemorou os 150 anos de imigração polonesa no Brasil

No último sábado (13) foi realizado no Empório Gourmet, o 1º Jantar Polonês – uma realização do núcleo de Mafra da Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa (Braspol), com o apoio das Prefeituras de Mafra e de Rio Negro, e que foi efetivado graças ao comprometimento de Bráulio Pereira, coordenador da Braspol em Mafra.

O evento foi realizado em comemoração aos 150 anos de imigração polonesa no Brasil. No jantar, os participantes tiveram a oportunidade de degustar comidas típicas, elaboradas especialmente para a ocasião pelo Chefe Internacional e Patissier, Leonardo Kazmierczaki.

O prefeito Wellington Bielecki participou da celebração e destacou a importância dos imigrantes poloneses na construção da identidade cultural de Mafra. O evento contou ainda com a presença do presidente da Braspol, Rizio Wachowicz, da coordenadora do Bosque do Papa em Curitiba, Danuta Lisicki de Abreu, do presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Valdir Sokolski, além de representantes das prefeituras de Rio Negro, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo.

Esse será o primeiro de muitos eventos que a Braspol pretende realizar para o resgate das tradições polonesas em Mafra.