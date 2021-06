JBS vai investir R$ 442 milhões em suas unidades de Mafra e Itaiópolis

Também durante a semana Liberadas as licenças ambientais para instalação da JBS Biodiesel em Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nesta semana a o Grupo JBS anunciou o investimento de R$ 442 milhões os quais serão aplicados nas unidades da empresa em Mafra e Itaiópolis. O investimento só está sendo possível devido a liberação de licenças ambientais por parte do Governo do Estado.

As licenças foram entregues aos representantes da JBS nesta quarta-feira (16) pelo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, que esteve nos dois municípios.

O investimento de quase meio bilhão de reais será para modernização e ampliação da unidade da Seara Alimentos em Itaiópolis e da unidade biodiesel em Mafra que está na fase final de construção.

Na planta de Mafra serão investidos R$ 180 milhões para sua expansão.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A unidade de biodiesel será operada pela JBS Biodiesel – divisão da JBS Novos Negócios e, será a maior do Grupo. A previsão é de gerar 100 empregos diretos e 300 indiretos. A unidade construída terá uma área de 76 mil metros quadrados e será responsável pela produção de 900 toneladas de biocombustível por dia.

Para a fabricação do biocombustível a JBS irá usar materiais residuais da cadeia produtiva da Seara (gorduras de aves e suínos). Para completar a sua base de matérias-primas a empresa vai utilizar soja, podendo absorver parte da produção local, em especial dos pequenos produtores.

A JBS escolheu Mafra para construir a unidade devido a localização estratégica do município para o setor de biocombustível, pois conta com uma boa logística rodoviária e ferroviária. E, fica apenas a 120 km da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) na cidade de Araucária.

Itaiópolis

Em Itaiópolis a JBS irá investir R$ 262 milhões para ampliação de abatedouro de aves, da fábrica de ração e de premix. Serão criadas 673 novas vagas de emprego nos 12 municípios da região do Planalto Norte. Com a ampliação a empresa vai trabalhar em três turnos.

Os trabalhadores do campo também serão beneficiados com o investimentos. Serão 16 novos produtores integrados e 63 aviários a mais atendendo a unidade de Itaiópolis. A empresa pretende ampliar em 1,4 mil toneladas a produção mensal, passando para 7,8 mil toneladas de produto acabado/mês.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A planta de Itaiópolis abastece 12 países, entre eles mercados exigentes como Japão, Chile, Estados Unidos e Canadá. A empresa é responsável por 30,5% do Produto Interno Bruto do município.

Liberadas as licenças ambientais para instalação da JBS Biodiesel em Mafra

Durante a semana o Instituto do Meio Ambiente – IMA, liberou as Licenças Ambientais Prévia e de Instalação, necessárias para as obras da unidade de biodiesel do Grupo JBS.

A boa notícia foi transmitida pela nova gerente de desenvolvimento ambiental do IMA de Mafra, Francine Nader, Na ocasião, a gerente aproveitou para saber das necessidades da prefeitura relativas ao meio ambiente.