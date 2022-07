“Jogo das sílabas” é utilizado no processo de alfabetização em Mafra

Ensinar a ler e escrever de forma divertida e prazerosa. Assim os professores da rede municipal de ensino estão inovando na forma de auxiliar seus alunos nos primeiros passos da leitura e da escrita.

Na Escola de Educação Básica Abelhinha Feliz, da localidade de Bela Vista do Sul, no interior do município de Mafra, a professora Samieli Aparecida Czermach Pscheidt utilizou a atividade “Jogo das sílabas” como auxiliar na alfabetização da turma do 1° ano, atendendo a 22 alunos.

Ela explicou que, “após trabalhar letras, grafemas e fonemas, o jogo das sílabas foi utilizado para verificar o aprendizado dos educandos de forma prazerosa e lúdica”.

Consciência fonológica

O jogo favorece o desenvolvimento da consciência fonológica o que é fundamental no processo de alfabetização e atende a várias habilidades previstas para o 1° ano na BNCC, como: Segmentar oralmente palavras em sílabas; Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita; Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.

E o resultado foi muito satisfatório segundo Samieli. “A resposta deles foi ótima e eu pude verificar o nível de cada aluno e auxiliar no processo de alfabetização da turma”, afirmou. Ela explicou ainda que a atividade terá continuidade durante todo ano, “já que os alunos adoraram o jogo e pode-se notar que, com animação e alegria o aprendizado, é notável”.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplauso”.

