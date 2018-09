Justiça Eleitoral de Mafra divulga datas das audiências públicas para geração de mídia, preparação de urnas, conferência, verificação e auditoria

As audiências que tem o objetivo de dar transparência e conferir todo o processo de preparação do processo eleitoral de 2018 começam no próximo dia 21 (sexta-feira) e se estendem até o dia 9 de outubro, após o primeiro turno

A Justiça Eleitoral de Mafra está convocando os partido políticos, as coligações, o Ministério Público (MP/SC) e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para as audiências públicas de geração de mídias, preparação de urnas, conferência visual, verificação final, auditoria das urnas em condições normais de uso, auditoria na seção eleitoral, oficialização do sistema de gerenciamento, carga no dia da eleição e verificação de lacres após a eleição.

As audiências que tem o objetivo de dar transparência e conferir todo o processo de preparação do processo eleitoral de 2018 começam no próximo dia 21 (sexta-feira) e se estendem até o dia 9 de outubro, após o primeiro turno.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Nessas audiências a Justiça Eleitoral de Mafra, junto com os partidos MP e OAB confere a geração das mídias, preparação das urnas, é realizada uma conferência visual do que aparecerá na urna, e feita uma auditoria nos equipamentos.

No dia da eleição, é feita uma auditoria na seção eleitoral, e após o pleito, uma verificação dos lacres das urnas eletrônicas.

Cronograma das audiências: Dia 21 às 13h – Geração de Mídias; dia 23 às 8h – Preparação das Urnas; dia 02 às 8h – Conferência Visual; dia 04 às 9h – Verificação Final; dia 06 às 9h – Auditoria das urnas em condições normais de uso; dia 6 às 14h – Oficialização do Sistema de Gerenciamento; dia 7 às 5h – Carga no dia da eleição; dia 7 às 7h – Auditoria da Seção Eleitoral; e dia 9 às 9h – Verificação de lacres após a eleição.

Todas as audiências serão na 22ª Zona Eleitoral de Mafra, na Av. Cel. José Severiano Maia, 554.