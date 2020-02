KNN Idiomas de Mafra completa um ano de atividades

Compartilhar no Facebook

Cada passo, cada livro e cada conversa proporcionam uma mudança, um sentimento de compreensão. E são essas experiências que criam histórias, como a que está sendo escrita hoje. A materialização de uma ideia, há um ano, fez essa ideia deixar de ser um sonho para a partir de então dar voz e oportunidade, a outros sonhadores.

E como em toda história há uma base, esta se encontra aqui, com pessoas extraordinárias que fizeram dessa cidade um lar pronto para abrigar o que lá atrás era só um conceito. E é por tudo isso que a KNN Idiomas Mafra completando hoje seu primeiro ano de história, agradece a receptividade de todos e abre suas portas para quem também busca toda essa conexão.

Foi reconhecendo o grande potencial da cidade de Mafra que os empresários Ronaldo Lucena e Fernanda Silva, junto aos sócios Diego Rocha e Camila Anile, resolveram montar sua unidade, que hoje já conta com vinte colaboradores. A escola traz ao mercado um novo conceito quando o assunto é o aprendizado de um novo idioma. Fundada em 2015 hoje se encontra entre as 50 maiores franquias do Brasil.

Comemorando seu primeiro ano de sucesso em Mafra, a KNN de Mafra disponibiliza benefícios muito especiais, como a isenção de taxa de matrícula durante todo curso, transporte gratuito até 14 anos, entre outros. A KNN conta com muitos projetos sociais buscando levar os idiomas para todos e também sorteará bolsas totalmente gratuitas para algumas instituições. Então fique ligado e venha comemorar com a KNN esse sucesso em Mafra.

A unidade fica localizada na Av. Presidente Nereu Ramos, 107, no Centro. Telefone para atendimento: (47) 3642-0144.