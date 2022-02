Laboratório de informática na escola Mário de Oliveira Goeldner é inaugurado

Alunos das escolas municipais de Mafra estão cada vez mais conectados e a educação mafrense acompanha a evolução tecnológica com a entrega de computadores para as unidades da rede municipal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde de quinta-feira, dia 17, o Prefeito Emerson Maas e a Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira inauguraram o laboratório de informática da EMEF Mario de Oliveira Goeldner, contendo 21 notebooks novos, de última geração e ainda entregaram 14 computadores, projetores e telões para cada sala de aula da escola. Os novos equipamentos vão beneficiar um total de 476 alunos somente nessa escola.

O Prefeito explicou que essas iniciativas visam promover uma educação de qualidade, com os alunos e professores acompanhando o avanço tecnológico, aprendendo com ele e mantendo-se cada vez mais inseridos nesse mundo. “Estamos trabalhando e investindo muito na educação, porque é a educação que vai realmente promover a mudança que tanto precisamos em Mafra e no Brasil. Mafra será referencia também na educação para todo o país”, afirmou.

Futuro maravilhoso

A Vice-Prefeita disse estar muito satisfeita com a inauguração. “São crianças com 8 ou 9 anos já tendo contato com as novas tecnologias. É maravilhoso vermos essas crianças, que são o futuro, podendo se conectar com o mundo”, declarou. Ela explicou que além desses computadores, as escolas desfrutam de internet padrão, fornecida pelo município. “Acabou essa história das Associações de Pais terem que pagar a internet nas escolas”, concluiu.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning destacou que já estão sendo instalados os notebooks, telões e projetores em todas as escolas municipais de Mafra, atendendo a cerca de 6 mil alunos, para que as aprendizagens sejam cada vez mais significativas. “É a geração da tecnológica e por isso temos que investir para que a nossa educação seja uma educação conectada”.

Aprendizagem e conexão

O diretor da escola, Ricardo Bergamini disse estar muito feliz em receber toda essa tecnologia e agradeceu ao Executivo municipal pelos equipamentos. A escola conta atualmente com 476 alunos do 1º ao 9º ano, que terão acesso a uma aprendizagem mais conectada. Da mesma forma, para presidente da APP, Alessandra Revay Fernandes, representando os pais da escola, a palavra do momento é gratidão. “Só temos a agradecer porque a qualidade do ensino só tem a melhorar com esses novos equipamentos”.