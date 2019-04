Laboratórios de Alimentos e Biologia são inaugurados em Mafra

1 de 6

O evento, que reuniu acadêmicos e professores dos cursos de Farmácia, Psicologia, Ciências Biológicas, marcou a entrega dos novos espaços para a prática acadêmica dos estudantes, como resultado das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico da Instituição. “Os laboratórios irão oportunizar aos acadêmicos e professores a prática efetiva, através das metodologia ativas, em que o aluno poderá exercer in loco, em seu ambiente de estudo, as aulas vinculadas a sua área de conhecimento”, afirmou a reitora Solange Sprandel da Silva, destacando ainda que a entrega dos dois laboratórios é resultado das ações estabelecidas pela gestão com foco em resultados.

O laboratório de Biologia II irá atender os cursos de ciências biológicas, farmácia e colégio mafrense, envolvendo os acadêmicos nas disciplinas de botânica, zoologia, ecologia, fisiologia vegetal, farmacognosia, práticas farmacêuticas, farmacologia, cosmetologia, zoologia de invertebrados, zoologia, entre outras. A coordenadora do curso de ciências biológicas, Maristela Povaluk, disse que o laboratório de biologia II é de extrema relevância para conciliar a teoria com a prática para propiciar uma aprendizagem significativa no contexto das referidas disciplinas. “O espaço ficou ótimo, os acadêmicos elogiaram a aquisição dos laboratórios e estão muito felizes. A UnC está de parabéns”.

A professora Miriam Valério, coordenadora do curso de Farmácia, explicou que o laboratório de alimentos irá atender as disciplinas de tecnologia de alimentos, bromatologia l e ll. “Esse espaço é fundamental para as aulas práticas que envolvem alimentos, justamente porque não podem ser realizadas em outro ambiente devido contaminação cruzada. Processos que envolvem fermentação, tanto de bebidas como de comidas, exigem controles diversos para garantir a qualidade do produto final. Esta é uma das funções do farmacêutico”, relata a professora.

O diretor de Campus, Ivan Rech, disse que os laboratórios irão oportunizar maior interação dos alunos e professores nas aulas práticas, repercutindo positivamente na geração de novos conhecimentos. Já o professor Mário Fritz, coordenador da Central de Laboratórios, falou da importância que estes novos espaços representam para a Instituição e parabenizou a reitoria da UnC pelos investimentos.