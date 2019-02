Lançado em Mafra canal de alertas epidemiológicos no site do município

No momento, estão disponíveis para acesso, conteúdos com informações gerais sobre a Febre Amarela e um fluxograma para atendimento de casos com suspeitas da doença; Alerta sobre animais peçonhentos e folders com informações sobre aranhas peçonhentas e serpentes peçonhentas

A Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica disponibilizaram no último dia 11 (segunda-feira), no site da Prefeitura de Mafra, um conteúdo permanente contendo alertas epidemiológicos de interesse público.

De acordo com a enfermeira da vigilância epidemiológica Francesli Patricia Pereira Heilmann “a implantação dessa ferramenta oferece à população um canal de comunicação de fácil acesso onde é possível encontrar cuidados e avisos com relação a agravos de doenças de relevância a saúde pública”.

No momento, estão disponíveis para acesso, conteúdos com informações gerais sobre a Febre Amarela e um fluxograma para atendimento de casos com suspeitas da doença; Alerta sobre animais peçonhentos e folders com informações sobre aranhas peçonhentas e serpentes peçonhentas. Em breve a vigilância epidemiológica disponibilizará mais conteúdos com assuntos diversos de interesse da população.

O acesso às informações da vigilância pode ser feito no site da prefeitura: https://www.mafra.sc.gov.br/ através do banner Alertas Epidemiológicos – Acesse aqui. O banner fará o redirecionamento para a página onde está disponível a galeria de arquivos contendo os conteúdos separados por assuntos. Os materiais estão disponíveis para acesso online, download ou impressão.