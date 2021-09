Lançado em Mafra o Programa de Desenvolvimento do Artesanato local

A profissionalização do artesão mafrense e o desenvolvimento de produtos com a identidade local, que mantenham as referências das tradições dos imigrantes e com preços adequados. Esse é o objetivo do programa de Desenvolvimento para o Artesanato, lançado na tarde de quarta-feira, dia 15, pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, em parceria com o SEBRAE/SC. O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso-CCI.

O lançamento contou com a presença de autoridades locais e dos artesãos da cidade, que assistiram à palestra “Artesanato e Identidade Cultural: sua importância como diferencial competitivo”, proferida pelas consultoras do SEBRAE, Bárbara Wagner e Michele Laforga.

ARTESANATO É DOM

A Vice-Prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira disse participar com orgulho do momento que visa buscar algo que identifique o artesanato local e que o distinga do de outros locais, além de agregar valor a ele. “Artesanato é um dom que exige sensibilidade, delicadeza, habilidade e vocês têm aqui a oportunidade única de valorização da sua arte e de crescer com esse setor da nossa economia”, declarou. Ela parabenizou a iniciativa da secretaria, a parceria com o SEBRAE e os artesãos presentes.

O Secretário João Lázaro Ferreira explicou que o programa é resultado da preocupação da atual gestão, em colocar em evidencia o artesanato de Mafra e do Planalto Norte Catarinense e faz parte do programa Cidade Empreendedora. “Aproveitem essa oportunidade que vai valorizar a arte local e ainda gerar emprego e renda”, afirmou.

INSCRIÇÕES

As inscrições dos interessados em participar do processo de avaliação,  que selecionará 15 artesãos que irão participar de capacitações e consultorias individuais e coletivas, estão abertas até o dia 21 de setembro e podem ser feitas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na rua José Boiteux, nº 41.

Serão 8 meses de execução do programa e ao final deverão ser desenvolvidos dois novos produtos por artesão, gerando uma coleção de 30 novos produtos com a identidade cultural de Mafra.