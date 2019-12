Lançado Selo Comemorativo aos 50 anos da UnC

1 de 3

Uma cerimônia especial marcou o lançamento oficial do Selo Comemorativo aos 50 anos de oferta de Ensino Superior em Santa Catarina e o Selo Personalizado dos Correios alusivo ao cinquentenário da UnC.

O evento foi realizado na noite de quinta-feira, 05, no Campus Universitário de Concórdia, reunindo autoridades e comunidade acadêmica. Nesta trajetória, a comunidade de abrangência da Universidade do Contestado tem motivos para comemorar e uma programação especial ao longo de 2020 será realizada nos seis Campi, segundo a Reitora Solange Sprandel da Silva. “Lançamos o selo em 2019 para iniciarmos a trajetória de 2020 com a certeza do reconhecimento das pessoas, das etapas percorridas pela UnC. Por isso, no próximo ano letivo, com o selo UnC, teremos a Mostra Fotográfica “50 anos UnC”, o Concurso Fotográfico “UnC no seu Ângulo”, a “Cultura em Evidência”, lançamento dos cadernos socioeconômicos para Canoinhas, Mafra, Curitibanos, Porto União e Rio Negrinho e Concórdia, Sessão Solene do Conselho Universitário homenageando aqueles que nos antecederam”, conta.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, destacou o papel da Universidade, que tem se posicionado no Ensino Superior de forma muito positiva. “Parabenizamos a Reitora Solange e toda a sua equipe pelo excelente trabalho, lembrando que a UnC sempre buscou oferecer profissionais comprometidos e capacitados, sem perder de vista o avanço tecnológico, oferecendo aos aluno um ensino de qualidade”, comentou.

O selo 50 anos marca a história de vida de milhares de catarinenses que passaram pela Instituição ao longo dos anos. Simboliza a força de uma Universidade que impacta de forma significativa no desenvolvimento econômico, político e social das regiões de sua abrangência. O Selo personalizado dos Correios foi impresso pela Casa da Moeda do Brasil e registra na filatelia brasileira a importante data.

Outra novidade da noite foi o lançamento do Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da UnC, “Sou + Notícias”, produzido pelos acadêmicos de Jornalismo. A cerimônia contou com a apresentação musical do Grupo Etnia.

“O Selo UnC 50 anos simboliza a marca, indica informação de qualidade, de procedência, de idade, selo este de garantia do processo de conhecimento que acontece em cada sala de aula, que transforma cada aluno e que faz de um professor o mentor daquele jovem que aposta no ensino para mudar a sua vida, a da sua família e, acima de tudo, por poder contribuir com a mudança da sociedade por meio de seu conhecimento e de seus valores” – Reitora Solange Sprandel da Silva.