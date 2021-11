Lançamento oficial do “Novembro Azul” será no dia 10 em Mafra

Depois das atividades realizadas pela Prefeitura de Mafra através da Secretaria de Saúde no Outubro Rosa, é a vez dos homens terem um mês dedicado a eles com as ações do Novembro Azul.

Para dar início às atividades, a Saúde lança no dia 10, às 9 horas, no auditório da Amplanorte a campanha do mês de novembro. O evento será restrito a profissionais da área e formadores de opinião. Na ocasião, o Dr. Enio Coimbra, médico de saúde da família, fará uma palestra sobre saúde do homem. Segundo a secretaria, além disso, serão apresentados dados do Outubro Rosa e demais ações relativas ao mês.

Saúde do homem

Durante o mês de novembro, as ESFs (Estratégias de Saúde da Família) estarão fazendo um atendimento diferenciado aos homens, visando os cuidados com a saúde masculina e reforçando a importância da prevenção, com a intensificação da realização de testes rápidos para Hepatite B e C, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e glicemia.

Rosa e Azul na indústria

Por meio do programa “Saúde na Indústria”, a prevenção foi levada em outubro a trabalhadoras da indústria, com realização de exames preventivos no consultório móvel. Em novembro, serão feitos os testes rápidos, focando na saúde do homem.

Novembro Azul

O mês de novembro foi escolhido para sensibilizar toda a população, em especial os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e doenças masculinas. O movimento surgiu no ano de 2003 na Austrália e possui grande mobilização no âmbito nacional.

De acordo com dados obtidos pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de próstata, no Brasil, é o segundo mais comum entre os homens, e fica atrás apenas do câncer de pele não-melanoma.

Prevenção

A Secretaria Municipal de Saúde faz um convite aos homens para comparecerem às unidades de saúde para realizarem exames, consultas e se informarem sobre como levar uma vida saudável. Para ser atendido, deve-se marcar consulta diretamente na unidade de ESF do seu bairro por agendamento durante o dia da semana. Vale lembrar que quatro unidades atendem até as 20 horas: ESF Caic, Vila Nova, Restinga e Central. Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a ESF para buscar orientações específicas.

