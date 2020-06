LBV inicia entrega de cobertores em Mafra

Além de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, as famílias em situação de vulnerabilidade social também sofrem nesse período do ano com as baixas temperaturas. Por meio da campanha Diga Sim!, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove anualmente a entrega de cobertores a famílias em dezenas de cidades brasileiras.

Fam√≠lias de Mafra (SC) est√£o recebendo desde ontem 125 cobertores. A cidade fica em uma das regi√Ķes geladas do pa√≠s. Essa a√ß√£o emergencial realizada pela LBV ocorrer√° em parceria com √≥rg√£os oficiais e organiza√ß√Ķes parceiras como da regi√£o – Secretaria de Assist√™ncia Social, que est√° organizando as entregas √†s fam√≠lias cadastradas.

AGENDA DE ENTREGAS:  

Data e horário: início de entregas 09/06

Local: Secretaria de Assistência Social

Endereço: Rua Ben Pedro Kuss Рs/n, Mafra РSC

Vale ressaltar que a entrega dos cobertores est√° ocorrendo de forma organizada para evitar aglomera√ß√Ķes, respeitando o distanciamento de 1,5m entre as pessoas com o uso de m√°scaras, de luvas e de √°lcool em gel 70%, como recomendam os √≥rg√£os oficiais de sa√ļde para prevenir qualquer cont√°gio com o novo coronav√≠rus.

A SOLIDARIEDADE NÃO PODE PARAR

Para que mais fam√≠lias recebam a ajuda necess√°ria neste momento desafiador, todo donativo √© muito bem-vindo! Para colaborar, acesse o site lbv.org.br. A doa√ß√£o √© simples, r√°pida e segura. Acompanhe as a√ß√Ķes da LBV no endere√ßo @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

Sobre a LBV

A Legi√£o da Boa Vontade √© uma institui√ß√£o¬†filantr√≥pica, sem fins econ√īmicos, de car√°ter educacional, cultural e de assist√™ncia social. Fundada no Brasil, em 1950, a LBV possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assist√™ncia Social (Cebas) e tamb√©m representa√ß√£o na Organiza√ß√£o das Na√ß√Ķes Unidas (ONU), no Departamento de Comunica√ß√£o Global (DCG) e no Conselho Econ√īmico e Social (Ecosoc), neste com o status consultivo geral, onde contribui com recomenda√ß√Ķes e boas pr√°ticas socioeducacionais. Com 82 unidades (abrigos para idosos, Centros Comunit√°rios de Assist√™ncia Social, escolas de Educa√ß√£o B√°sica e Escola de Capacita√ß√£o Profissional), a Institui√ß√£o atende milhares de crian√ßas, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e fam√≠lias em situa√ß√£o de vulnerabilidade social. Com mais de 13,6 milh√Ķes de atendimentos e benef√≠cios prestados anualmente, a LBV trabalha permanentemente para melhorar a realidade de milhares de pessoas e fam√≠lias em todo o pa√≠s.¬†