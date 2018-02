Legislativo mafrense apoia a criação do Observatório Social

Durante a visita a OBA de Mafra, o presidente da Câmara de Vereadores enfatizou a importância da criação do novo órgão

O presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Adilson Sabatke (PP), visitou a Ordem dos Advogados do Brasil, sede de Mafra, na última terça-feira, 06 de fevereiro.

Durante a visita, o presidente da OAB mafrense Francisco Kenji Nishioka recebeu o legislador e também o assessor jurídico do poder legislativo, Jefferson Regi. O encontro teve como objetivo aumentar o diálogo entre as instituições para trabalharem em prol do município de Mafra.

Entre os assuntos abordados, a criação do Observatório Social foi um tema. Atualmente, a OAB de Mafra e demais entidades estão criando o observatório na cidade. O qual é um espaço para o exercício da cidadania com o objetivo de contribuir para a melhoria e a fiscalização da gestão pública.

Segundo o vereador, o Observatório vem a somar ao trabalho do poder legislativo e ressaltou que todos os vereadores estão a serviço da população mafrense.