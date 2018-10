Legislativo propõe estudo para transformar maternidade Catarina Kuss em hospital materno infantil

Sem um hospital infantil na região do planalto norte, os pais e responsáveis por crianças são obrigados a se deslocarem para as duas cidades em busca de tratamento adequado

Na última terça-feira, 23, o vereador Adilson Sabatke usou a tribuna para falar sobre transformar a maternidade dona Catarina Kuss em um hospital materno infantil na sessão ordinária da Câmara Municipal de Mafra. O vereador encaminhou um requerimento à Secretaria Estadual de Saúde propondo um estudo de viabilidade do projeto.

Segundo o vereador, atualmente, os internamentos pediátricos são feitos em Joinville ou Jaraguá do Sul, o que dificulta o deslocamento para as famílias com seus filhos internados. Sem um hospital infantil na região do planalto norte, os pais e responsáveis por crianças são obrigados a se deslocarem para as duas cidades em busca de tratamento adequado.

Além disto, vereador Adilson destaca que em internamentos emergenciais, muitas vezes, os pais ficam impossibilitados de organizarem uma mala com roupas e pertences de higiene pessoal, assim acabam acompanhando seus filhos apenas com a roupa do corpo. O fator distância também impossibilita o revezamento entre familiares.

Em visita a maternidade Catarina Kuss, o vereador destaca que a unidade de saúde tem todas as possibilidades de se tornar um hospital materno infantil. Assim, regionalizando a saúde, atendo as famílias mafrenses e do planalto norte. E o principal, oferecendo assistência hospitalar para as famílias desde o período pré-natal, nascimento, até o início da juventude de seus filhos.