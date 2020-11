Lei Aldir Blanc: Mafra abre novo edital para credenciamento de projetos artísticos e culturais

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura publicou nesta quinta-feira (12), o Edital de Chamamento Público nº 003/2020 com o intuito de selecionar artistas, trabalhadores e/ou fazedores de arte, cultura e entretenimento, para apresentações e produções culturais, em consonância com a Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc, que estabelece ações emergenciais para o setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública decretada pelo Governo Federal em razão da pandemia do Covid-19.

Este novo chamamento objetiva a seleção de artistas e espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, cuja atividade esteja regular no município de Mafra e ligada às Artes Cênicas (teatro, circo e dança); Artes Visuais (pinturas e ou decorações artísticas); Produção Audiovisual (vídeo e fotografia); Literatura e Contação de Histórias e Música (apresentações em locais pré-determinados, através vídeos ou presenciais).

REPASSES

De acordo com o Edital, o valor mínimo total a ser repassado é de R$ 251.005,11 (duzentos e cinquenta e um mil e cinco reais e onze centavos), podendo receber aporte decorrente de possíveis sobras de recursos do Edital de Chamamento Público 002/2020, oriundos da Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc.

INSCRIÇÃO

A ficha de inscrição e anexos, bem como o edital, estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Mafra (https://bit.ly/AldirBlancMfa). Os cadastros podem ser feitos pessoalmente no Departamento de Cultura que está atendendo na Avenida Cel. Severiano Maia, ao lado da Praça Ferroviário Miguel Bielecki das 8 às 12 horas ou das 13h30 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. É importante que o interessado ligue no telefone: 3642-3592 e agende um horário, a fim de se evitar aglomerações.

Serviço:

РEdital de Chamamento P̼blico da Lei Aldir Blanc

– Acesso: https://bit.ly/AldirBlancMfa

РPrazo de inscri̤̣o: de 12/11/2020 a 26/11/2020

– Informações: Departamento da Cultura – Av. Cel. José Severiano Maia n° 117, Centro. Telefone: 3642-3592. E-mail: cultura@mafra.sc.gov.br

