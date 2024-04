Levantamento de dados no Jardim Novo Horizonte continua nesta semana

Compartilhar no Facebook

Técnicos da Secretaria da Assistência Social e Habitação estiveram no Jardim Novo Horizonte no último sábado, dia 13, realizando levantamento de dados por conta do projeto de saneamento básico a ser implantado naquela comunidade. Na ocasião foram visitadas 210 famílias, porém, cerca de 130 responderam à pesquisa.

Conforme informações da diretora de Habitação, Valéria Grossl Mendes da Silva, nesta semana serão realizadas novas visitas para conclusão da busca de informações pessoais da família, do imóvel e sobre a situação do fornecimento de água, utensílios sanitários e destinação de resíduos.

Ela explicou que a medida é necessária e muito importante para a implantação do projeto de saneamento básico no bairro, melhoria conquistada pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.