Liberada a vacinação contra Influenza para população em geral

Vacina liberada para toda população acima de seis meses de idade

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a partir desta segunda-feira, dia 6 junho, os munícipes – independentemente de pertencerem a um dos grupos prioritários – e acima de seis meses de idade já podem se vacinar contra a gripe (Influenza) nas unidades de saúde que possuem sala de vacinação em Mafra. A fim de esclarecer possíveis dúvidas da população, a Secretaria de Saúde de Mafra explica abaixo:

Pode tomar as vacinas para Covid-19 e Influenza no mesmo dia?

A aplicação simultânea das doses pode ser realizada em toda a população acima de 12 anos, desde que não possua sintomas gripais ou não tenha contraído Covid-19 nos últimos 30 dias. Neste caso, é necessário aguardar o fim dos sintomas, de maneira que o organismo se recupere completamente para a administração das vacinas.

Crianças podem tomar vacinas contra Covid-19 e Influenza no mesmo dia?

Nesse caso, para crianças entre 5 e 11 anos, é necessário aguardar um intervalo de 15 dias entre a aplicação das doses, independente da ordem. Aquelas crianças que não receberam nenhuma vacina devem receber primeiro contra a Covid-19, e após 15 dias a da gripe. No caso da Influenza, a vacina já está disponível a partir dos 6 meses de idade.

Por que se vacinar?

De acordo com o Ministério da Saúde o objetivo da imunização é prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações, reduzir as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza.

A vacina de gripe protege contra o coronavírus?

Não! A vacina de gripe protege contra o vírus Influenza evitando casos graves e mortes causados por ele, mas não oferece nenhuma imunização contra o Coronavírus. Portanto, é indispensável manter a carteirinha de vacinação em dia, tendo anotada todas as vacinas do calendário vacinal.

Onde se vacinar em Mafra – 10 salas de vacina

