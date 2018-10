Lida Campeira foi realizada em Mafra pela Cabanha Divina Aliança

Aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de outubro na Cabanha Divina Aliança, localizada no Butiá dos Carvalhos em Mafra, a Lida Campeira Divina Aliança e El Cimarron. O evento iniciou na sexta-feira com a primeira fase da Doma de Ouro, prova que consiste em domar os potros em apenas 21 dias.

No sábado foi dia das corridas de vaca, a prova mais emocionante da raça Crioula. Iniciando com a Paleteada Força B, onde corre um iniciante e um profissional. Embutida nesta categoria aconteceu a Paleteada Delas, com duplas formados só por mulheres, uma brincadeira idealizada pela apaixonada por corridas de vaca Kety Kayser. O público presente pode ver o charme, a beleza e a coragem das meninas que entraram em pista e fizeram bonito, disputando de igual para igual com os meninos. Na modalidade delas, a dupla Kety Kayser e a Mafrense Graciele Munhoz, garantiu o Bicampeonato, montando Maleva do Recanto Crioulo e Ala Maula Del Charque. O segundo lugar ficou com Kety Kayser e Patricia Bregolin Magalhães (residente de Mafra), com direito a vários prêmios dos apoiadores. Na Força B se repetiu o resultado: Kety e Graciele em primeiro, Kety a Patricia em segundo e o terceiro lugar ficou com André da Cruz e Gustavo Hoffmann, sendo que as 3 duplas estão classificadas para a Final Nacional da Força B.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No período da tarde foi a vez da Paleteada Força A, onde a dificuldade aumenta por conta da diminuição da distância dos fardos por onde os ginetes tem que conduzir o boi durante as corridas. Em primeiro lugar ficou a dupla Kety Kayser e Marlon Vieira, montando Maleva do Recanto Crioulo e Ala Maula Del Charco. O segundo lugar ficou com a dupla Gustavo Hofmann e Eroci da Silva e o terceiro com Márcio Ávila e Douglas Lima. As duplas estão aptas a correr a semifinal do campeonato Nacional de Paleteadas.

No domingo ainda aconteceram a final da Doma de Ouro e do Crioulaço. Na doma o resultado final foi:

1º lugar – Julio Gamborja, montando Divina Aliança Lasca;

2º lugar – Abrão de Borba, montando Alma Pampiana Tupambaé;

3º lugar – Fábio Gonçalves, montando Naipe da Maior;

4º lugar – Marcelo Souza, montando Hibija da estampa gaúcha;

5º lugar – Marcelo de Oliveira, montando Arteira da Keamuka.

No crioulaço o resultado foi:

1º lugar – Leonardo Chavala montando duplo M Destaque e Nicolau Ribas montando Percanta da Casa Grande;

2º lugar – Carlos Conte montando Duquesa Flor de Tuna e Fernando Harger montando Lecanera Nochero;

3º lugar – Osvaldo Fernandes montando Herdeiro da Marcelino Fernandes e Rene Lima montando Damasco da Flor da Serra.

O julgamento impecável da Doma e das Paleteadas ficou a cargo de Nei Eduardo Lima e Raul Lima, dois consagrados ginetes do Freio de Ouro.

“O sucesso deste evento é resultado de muita dedicação e parceria entre pessoas que amam o cavalo e querem fomentar as modalidades no estado de SC. A Paleteada Delas ainda é uma pequena semente, mas vem conquistando novas adaptas e isso é muito gratificante. Conquistar o bicampeonato e classificar as duplas para a final da Força B é uma alegria imensa, pois mostra que toda dedicação para esta prova deu resultado. Elas estão lá na final e tenho certeza vão fazer bonito. Mas o primeiro lugar na Força A teve um gosto especial. Foi resultado de treino, anos de aprendizado e principalmente foco. A responsabilidade de representar Adolfo San Martin e Fernando Evers, dupla consagrada nas pistas, não era pequena e hoje estou muito feliz em não os ter decepcionado. Agradeço aos dois pela confiança em mim e ao meu parceiro Marlon Vieira por todos os ensinamentos.”, diz a ginete Kety Kayser.

Devido ao sucesso do evento, o próximo já tem data marcada e está previsto para acontecer nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019.

O evento contou com os seguintes apoiadores:

Vetnil, Ourofarma, Supra, La Victoria, La Ruana, Picolli Representações, Escaramuça, Infinitech, Camaquanse, Cabanha Santa Cypriana, Don Arturo, Cabanha Santa Barbara, Jóias Crioulas, Dluky Uniformes, Ferrari Acessórios, Tropilha, Elaine Acabamentos, Florestal, Silveira Alimentos, Susin Hotel, Molas Sul, John Deere, Providência, Avante Supermercados, COFEPAR, Radissol, Agropecuária São João, Sinuelo, PREOSA, Stara, Tortuga e MECFOR.