Live Solidária em prol do Hospital São Vicente de Paulo acontece dia 8 de setembro

Aniversário de Mafra será celebrado “online” este ano com o grupo Os Serranos. Os valores serão investidos no combate da pandemia do Covid-19

Devido à pandemia da Covid-19 e suas limitações, o aniversário de Mafra será celebrado de forma diferente. E, assim como no ano passado, também terá caráter solidário, desta vez beneficiando o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Com o tema “3ª Festa das Etnias contra a pandemia”, o Condor Supermercados apresenta uma live inteiramente solidária no dia 8 de setembro, terça-feira, com o grupo Os Serranos, às 20 horas, transmitida pelo YouTube e Facebook oficiais da Prefeitura de Mafra e pelo Facebook do Hospital. Além do show, haverá a participação de representantes dos grupos étnicos, do hospital e do Condor. Durante a live está previsto um presente surpresa para Mafra. Fica aí uma grande expectativa para a população.

SEJA SOLIDÁRIO

As doações antecipadas já podem ser feitas a partir deste sábado, 05, usando o QR Code que está presente nas redes sociais da Prefeitura de Mafra: Facebook, Twitter e Instagram e podem ser de qualquer valor. O que importa é contribuir com o HSVP para juntos combater a pandemia da Covid-19.