Localidades do interior de Mafra sofrem constantes apagões

Moradores das localidade de Augusta Vitória, Bela Vista, Rio do Cedro, Avencal do Saltinho, Butiá do Braz, Butiá dos Carvalhos, Lageado, Campo São Lourenço, entre outros, ficaram novamente sem energia elétrica neste final de semana.

Segundo alguns moradores não é a primeira vez que o fato acontece na região, e é sempre nesta época do ano quando ao produtores rurais estão fazendo a colheita de fumo. Eles também reclamam na demora da Celesc em atender os chamados. Um morador até questiona o anuncio do atendimento 24 horas, já que a noite nunca consegue contato com a concessionária.

O assunto também foi tema na Câmara, onde os moradores trouxeram o caso aos parlamentares, queixando-se que sequer poderem tomar banho nenhum, quando outro aparelho elétrico pode utilizado, assim como o chuveiro que não pode ser ligado quando as estufas de fumo estão ligadas.

O problema da falta de energia é maior durante a noite quando as famílias estão reunidas em casa e usam mais os aparelhos domésticos e consequentemente o chuveiro.

Outra preocupação dos moradores da região é quanto aos prejuízos financeiros já que estão na alta da colheita do fumo e muitas estufas são elétricas.

Em reunião com a gerência local, equipe técnica e jurídico da Celesc e cerca de 15 representantes das localidades do interior entre eles alguns produtores rurais e fumicultores que se queixaram do problemas, inclusive cobraram que as linhas são muito antigas e há não força o suficiente para abastecer as estufas de fumo nesta época do ano e ficar mais de 13 horas sem energia é inadmissível aos fumicultores. Lembraram também que há mais de uma semana a energia já está oscilando naquelas comunidades sem um reparo e explicação da companhia. Também cobraram da Celesc um “plano B” para não acontecer mais isto, pois os prejuízos são irreparáveis.

Foram informados, que o que causou o apagão deste final de semana, foi um defeito em um religador automático na conexão que acabou ficando somente em uma das fases (meia fase), que fica em um local de difícil acesso e que o problema não deverá se repetir, pois encontra-se solucionado, também lembrou que este tipo de defeito é difícil de ocorrer. Porém, o gerente regional frisou que não se pode dar garantia absoluta de nunca mais haverá interrupções no abastecimento de energia, pois isto é impossível tratando-se de energia elétrica.

Segundo a Celesc existe a necessidade dos produtores rurais comunicarem a empresa quando ligam uma nova estufa e dos equipamentos que utilizam no dia a dia. A Celesc também orienta que estas informações não irá aumentar a taxa de energia cobrada, pois a mesma apenas cobra o total de energia consumida por cada unidade de leitora (contador).

Sobre o ressarcimento financeiro pela falta de energia, todos foram orientados sobre os procedimentos, onde aparelhos danificados pela oscilação de energia podem ser ressarcidos, porém os prejuízos das perdas nas estufas de fumo não há reparação pela companhia de energia elétrica.