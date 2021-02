Maas entrega simbolicamente veículo ao Abrigo Institucional Epitácio Schumacher

A rede do Sistema Único de Assistência Social de Santa Catarina recebeu 225 veículos de passeio do governo federal, sendo um deles destinado a Mafra

Na tarde da última segunda-feira 08, o prefeito Emerson Maas entregou simbolicamente ao Abrigo Institucional Epitácio Schumacher, equipamento social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, um veículo Grand Siena, oriundo do programa Mob-SUAS, do Ministério da Cidadania que tem como objetivo promover mobilidade ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A secretária da pasta Danielle Kondlatsch e a coordenadora do abrigo, Terezinha Wisnievski receberam do prefeito as chaves do veículo. “Pleiteamos este veículo já apontando a prioridade de atendimento de crianças e adolescentes acolhidas no abrigo. Este será utilizado no deslocamento dos mesmos até a escola, consultas médicas, atividades de lazer, bem como conduzir equipe técnica para visitas domiciliares”, pontuou a secretária.

O prefeito entregou com satisfação o veículo e reforçou que “este é primeiro que está recebendo em sua gestão”. Ele aproveitou a ocasião para falar dos andamentos no Sistema Único de Assistência Social. “Estamos realizando também obras de drenagem no abrigo e demais melhorias na infraestrutura, para atender cada vez melhor nossas crianças e adolescentes. A ordem de serviço para início das obras da primeira sede própria do CRAS também já está assinada. O SUAS em Mafra vai se fortalecer”, explicou.

O prefeito aproveitou a ocasião para visitar e conversar com os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do ESF Vista Alegre, reforçando a proximidade entre o Executivo e os seus servidores municipais.

