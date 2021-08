Mafra 104 anos: inscrições para o concurso que irá eleger a Rainha e as Princesas estão abertas

Ainda dá tempo de se inscrever. O prazo para inscrição encerra no dia 23 de agosto através do link na página oficial da Prefeitura Municipal de Mafra

Mafra irá completar 104 anos de história e como já é tradição, no aniversário o município elege sua realeza. O concurso que vai eleger a Rainha e as duas Princesas está com as inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 23. Para participar, é necessário fazer a inscrição on line, no site oficial da Prefeitura de Mafra – link 104 anos de Mafra/Concurso da rainha e princesas.

A candidata eleita e suas princesas deverão representar o município e a beleza das mulheres mafrenses. O mandato das eleitas se estenderá por 01 (ano), até o próximo Concurso de Rainha e Princesas do Município de Mafra.

As candidatas serão julgadas pelos critérios de: simpatia; beleza facial; postura corporal; desenvoltura na passarela; capacidade de comunicação. As vencedoras do concurso serão coroadas, receberão faixa e prêmio.

O concurso será realizado no dia 03 de setembro, no Espaço Álamos, com início às 18 horas e será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Mafra.

Informações

Mais informações e o regulamento completo podem ser encontrados acessando AQUI ou no Departamento de Cultura pelo telefone (47) 3642.3592 (whatsapp) ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br

O atendimento é feito em horário comercial das 8h às 12h e das 13h30min às 17 horas.

Acesse a página dos 104 anos de Mafra!