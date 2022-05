A Prefeitura de Mafra informa por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, que os produtores de leite do município interessados em participar do programa de inseminação artificial de seus animais, oriundo do convênio com a CONAFER, devem fazer sua inscrição na própria secretaria até o dia 30 de junho.

O requisito básico para preenchimento do cadastro é possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Informações na Secretaria, pelo telefone (47) 3642-6322.