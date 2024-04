Mafra aplicou 92,01% em agricultura familiar no ano passado na merenda escolar

Compartilhar no Facebook

Em reunião para Prestação de Contas do Convênio FNDE/PNAE/2023, para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), os membros do Conselho de Alimentação Escolar de Mafra (CAE), reuniram-se esta semana, dia 9, ordinariamente para esta atribuição.

Foram analisados os extratos e conciliações bancárias, explicadas mês a mês, todas as entradas e saídas de recursos, pagamentos aos agricultores (compras da agricultura familiar), e o valor do recurso provindo desse convênio em 2023, o qual foi gasto com alimentos adquiridos da agricultura familiar fechando o percentual em 92,01%. Vale destacar que o município vem há tempos ultrapassando o percentual proposto pelo PNAE que é mínimo de 30%.

Os conselheiros fizeram análise técnica sobre tudo que foi apresentado e deram como aprovada a prestação de contas do Convênio FNDE/PNAE/2023. No total, o percentual aplicado dos recursos provindos do convênio foi de 95,89%.

Confira o resumo do exercício 2023 aprovado pelos conselheiros:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FNDE/PNAE/2023 ITEM VALOR EM R$ RECEITA RECEBIDA FNDE/PNAE R$ 880.321,00 RECEITA SALDO 2022 REPROGRAMADA (*) R$    137.486,61 RENDIMENTO R$ 15.505,91 RECEITA DO EXERCÍCIO R$ 1.033.313,52 DESPESAS AGRICULTURA FAMILIAR R$    950.722,06 PERCENTUAL APLICADO EM 2023 (%) EM AGRICULTURA FAMILIAR 92,01% DESPESAS COM DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS R$ 40.097,10

(*) saldo restante de 2022 e reutilizado em 2023

CAE

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) é responsável por fiscalizar a qualidade e recursos financeiros destinados à merenda escolar. Para repassar estas informações referentes ao exercício 2023 e deliberar sobre outros assuntos referentes a equipagem de escolas, o CAE solicitou agenda com o Executivo Municipal, no intuito de cumprir sua missão de promover o controle social dos recursos destinados ao Programa nacional de Alimentação Escolar (PNAE).