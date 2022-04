Mafra avança no Projeto “Rotas e Roteiros Turísticos”

Através de uma ação conjunta entre Secretaria de Turismo e Sebrae SC, estão sendo estudados roteiros que envolverão sítios e fazendas, artesanatos, restaurantes, cachoeiras e cervejaria, entre outros.

Na última semana, aconteceu no Auditório do Centro de Convivência do Idoso (CCI), a entrega dos Planos de Melhorias para 19 participantes do projeto “Rotas e Roteiros Turísticos” – Caminhos Rurais, que faz parte do programa Cidade Empreendedora. Essa foi mais uma etapa do trabalho que visa planejar rotas de turismo no município, com o principal foco no turismo rural.

Para as rotas estão compreendidos 19 empreendimentos que englobam cachoeiras, sítios e fazendas, artesanatos, restaurantes e cervejaria, entre outros atrativos, distribuídos pelo interior e cidade de Mafra.

Ações prioritárias:

Nessa segunda etapa do projeto (a primeira aconteceu em fevereiro deste ano) teve por objetivo validar as ações prioritárias à serem desenvolvidas, além de definir as câmaras temáticas e atribuir responsabilidades a cada um dos membros.

A implantação das rotas de turismo vem sendo incentivada pelo Prefeito Emerson Maas, uma vez que elas promoverão a prevenção e conservação do meio ambiente, além da diversificação das atividades no campo, gerando trabalho e renda alternativa para as famílias. Maas destacou ainda “que as rotas incentivarão o associativismo entre os produtores de uma localidade, proporcionando benefícios econômicos, sociais e ambientais para a cidade”.

Atrativos do Projeto Caminhos Rurais:

– Recanto Machado, no Campo da Lança

– Residência de Érica Steidel, na Vila Ruthes

– Recanto Ruthes, na Vila Ruthes

– Sítio Schandoá, no Campo da Lança

– Creative Artesanato em Madeira, no Campo da Lança

– Parque Verde no km-09

– Pesque e Pague Paraíso, em Augusta Vitória

– Propriedade Skonieski, em Augusta Vitória

– Pesqueiro Hennig, em São Lourenço

– Recanto Pe. Francisco Hable, em São Lourenço

– Restaurante Fogão a Lenha, em Bela Vista do Sul

– Sítio Trigêmeos, no Butiá do Braz

– Museu Cenpáleo, na UnC

– Restaurante Caçarola, no Rio Branco II

– Estância Pôr do Sol, na Campina Konkel

– Portal das Águas, em São Lourenço

– Cervejaria Lothbrok, no Campo da Lança

– Artesanato em Palha, de Doralice Horn

– Estância Miratami, no Bituvinha