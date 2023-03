Mafra confirma novos focos positivos para a larva de dengue

Focos foram encontrados nos bairros Faxinal e Jardim América – área urbana do município

As Agentes de Combate às Endemias (ACEs) encontraram na última semana mais dois focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, sendo um no bairro Faxinal e outro no Jardim América, ambos nas armadilhas implantadas para monitoramento. Vale lembrar que apenas este ano já foram encontrados cinco focos.

Ações

As ACEs vão passar em residências e comércio, delimitados em um raio de 300 metros, para fornecer orientações e realizar inspeções para eventuais novas coletas de larvas. Pede-se a colaboração da população quando uma agente for orientar e fazer vistoria na casa, comércio ou terreno. Se o morador possuir animal doméstico (cão), favor mantê-lo afastado da agente, a fim de garantir a segurança da trabalhadora, enquanto realiza o serviço.

Todos juntos contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama a população para colaborar com a ação de rastreamento eliminando os criadouros do mosquito. As ACEs reforçam a necessidade de divulgar à população os cuidados com a eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, etc.) que podem acumular água parada. Estas atitudes visam manter o município livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mesmo com a chegada de temperaturas mais amenas.

Fale com as agentes pelo WhatsApp

Denuncie diretamente a existência de água parada e possíveis focos pelos telefones:

– 47 9239-3383

– 47 9241-9562

– 47 9239-4480

Ou para as Vigilâncias do município pelos telefones: (47) 3642 – 8708 e 3642-8063.

Caso apresente sintomas de Dengue, Chikungunya ou Zika Vírus procure uma unidade de saúde para atendimento.