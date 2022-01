Mafra conquista a licença para operação da Pedreira do São Lourenço, interditada desde 2019

O ano de 2022 inicia com uma excelente novidade que vai impulsionar a realização de melhorias para a população da cidade e do interior. Nesta semana, o Prefeito Emerson Maas recebeu do Instituto do Meio Ambiente (IMA), a licença ambiental de operação da Pedreira do São Lourenço, interditada desde 2019.

“Esse é um momento a ser festejado. Depois de muito esforço e trabalho, conseguimos a tão desejada regularização da situação da Pedreira Municipal do São Lourenço, que é de suma importância para que possamos realizar as melhorias que a população precisa em termos de empedramento das estradas do interior e da cidade, bem como dos trabalhos porteira adentro”, explicou Maas.

Destacou, no entanto, que ainda serão necessários alguns procedimentos a mais, para então dar início às detonações. O Prefeito agradeceu o empenho e a dedicação do IMA, para a liberação da licença ambiental de operação.

Estiveram presentes na entrega formal da licença, representando o IMA, Francine Nader, Gerente da CODAM de Mafra; Sérgio Damaso da Silveira servidor administrativo, além do Prefeito Emerson Maas, Vice-Prefeita Celina Dittrich Vieira, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luiz Vidal da Silva Junior e da subdiretora de Desenvolvimento Urbano do Município, Elisangela de Lima.

