Mafra dá início ao projeto de construção da nova marca da cidade

Marca definirá o perfil do município e poderá ser usada livremente como sua identidade visual em eventos, produtos e serviços que enalteçam as principais qualidades de Mafra

Com a missão de unir iniciativas de valorização da cidade e ser a expressão de ações da sociedade civil, entidades, empresas e gestores públicos, na segunda-feira, 25, a prefeitura de Mafra, por meio do Programa Cidade Empreendedora em parceria com o SEBRAE, deu início a primeira fase do projeto que vai criar uma nova identidade para Mafra.

A primeira etapa – Aquecimento (fase 1) – conta a participação de associações de moradores, sociedade civil, vereadores e empresários que vão trabalhar o “Place Branding” uma metodologia que busca fortalecer a identidade do local a partir do envolvimento colaborativo e da participação de diferentes atores da sociedade para despertar o sentimento de orgulho e pertencimento, atrair turistas e investimentos, potencializar as singularidades do local e se diferenciar como destino.

O prefeito Emerson Maas esteve presente na abertura e explicou a finalidade do trabalho. “A marca da cidade independe da prefeitura, da gestão. Ela vai servir para identificar o perfil do município. Portanto, a construção da marca é um processo que envolve sentimentos, visando à construção de um conceito visual e verbal capaz de fortalecer o posicionamento da cidade e ressaltar o que Mafra tem de melhor”, enfatizou Maas.

Construção da marca

Com data prevista para conclusão dos trabalhos em 08 de dezembro e lançamento da marca para início de 2022, o projeto possui quatro fases de atuação. A condução e aplicação da metodologia fica sob a responsabilidade do Instituto de Design, Inovação e Tecnologia – IDIT. De acordo com Gisela Simas do IDIT, o grupo de trabalho seguirá a metodologia proposta e dará início ao processo de co-criação da marca da cidade e suas respectivas estratégias de comunicação e posicionamento para Mafra.

As próximas etapas abrangem: Mapa de valor e mapeamento de stakeholders (fase 2), Mapeamento de estratégias mercadológicas e do território (fase 3); Conceito visual e verbal da marca do território (fase 4).

Para o secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, este trabalho visa ainda levantar a autoestima de Mafra, criando “uma marca da cidade, ouvindo todos os segmentos de Mafra”.

Quer participar da construção da marca da sua cidade?

Entre em contato com a Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania pelo telefone (47) 3642-0488 ou pelos e-mails: j.lazaro@mafra.sc.gov.br ; turismo@mafra.sc.gov.br

