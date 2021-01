Mafra desenvolve trabalho de detecção da febre amarela

Nesta semana a Secretaria de Agricultura e Interior, por meio do seu médico veterinário, prestou auxílio à Vigilância Epidemiológica Municipal da Saúde. Na ocasião, os profissionais se deslocaram até a localidade de Leonel no interior de Mafra para realizar coleta de material em macaco, o qual foi encontrado morto por moradores.

O procedimento de coleta tem objetivo de detectar a presença do vírus da febre amarela na região. O trabalho é realizado da seguinte forma:

A Vigilância Epidemiológica recebe o comunicado de macacos encontrados mortos. Esta informação pode ser passada por qualquer munícipe; A Vigilância Epidemiológica entra em contato com o veterinário da Secretaria de Agricultura, o qual se desloca com um técnico da vigilância até o local onde o animal foi encontrado; No local é feita a avaliação da provável causa da morte, cadastramento da ocorrência no Sistema de Informação em Saúde Silvestre – SISS-Geo – e coleta dos materiais (fígado, baço, rim, coração e pulmão) que são encaminhados para o laboratório credenciado para análise. A população da região onde o macaco foi encontrado é orientada a se vacinar contra a febre amarela.

Macacos não transmitem a doença

Os macacos não são responsáveis pela transmissão, mas sim animais que servem como guias para a elaboração de ações de prevenção. A Febre Amarela é uma doença que se mantém no ambiente, em um ciclo silvestre, e é transmitida por mosquitos. O macaco é importante, pois serve como indicador da presença do vírus em determinada região.

Vacina é prevenção

A Vigilância Epidemiológica também salienta que a vacina contra febre amarela encontra-se disponível durante todo o ano em todas as unidades básicas de saúde. É preciso lembrar que todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade devem estar imunizadas contra a Febre Amarela. Já as crianças que receberam apenas uma dose da vacina dos 9 meses aos 4 anos de idade devem tomar a dose de reforço, para garantir a imunização completa. Na dúvida, a recomendação é que as pessoas procurem uma sala de vacina para confirmar a sua situação vacinal. Durante o mês de janeiro, a população pode se dirigir até a policlínica municipal.