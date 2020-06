Mafra deverá receber R$ 1,4 milhão em 2021 da parte da arrecadação de IPM

Na última quarta-feira (3) a Secretaria da Fazenda publicou no Diário Oficial os números provisórios do Valor Adicionado (VA) e do Índice de Participação dos Municípios (IPM) para 2021. A projeção leva em conta o movimento econômico dos municípios nos anos de 2018 e 2019.

Com a publicação os municípios têm 30 dias para questionar os valores apresentados. Mafra manteve o mesmo índice dos últimos anos e deverá receber R$ 1.418.745.026,44.

Secretária da Fazenda calcula o IPM considerando como principal critério o Movimento Econômico – Valor Adicionado (VA) – para compartilhar com os municípios o ICMS recolhido pelo estado como determina a lei – 25% da arrecadação de ICMS aos municípios, destes 15% divididos igualmente entre as todos os 295 cidades e os outros 85% distribuídos de acordo com o seu movimento econômico.

O valor definitivo deve ser publicado em dezembro e pago durante o ano de 2021.

No estado Joinville (8,5%), Itajaí (8,3%) e Blumenau (4,3%) são os municípios que terão as maiores participações segundo o IPM.

Na região do planalto norte São Bento do Sul com 0,98%, seguido de Mafra (0,62%), Três Barras (0,58%) e Canoinhas (0,53), são os municípios como as maiores participações. Já Porto União com 0,23% e Monte Castelo com 0,10% foram os únicos municípios que apresentaram alta no índice.

Veja quanto cada município pode receber em 2021:

MUNICÍPIO VALOR ADICIONADO 2019 IPM 2021 EM % SÃO BENTO DO SUL R$ 2.453.502.367,97 0,9844548 MAFRA R$ 1.418.745.026,44 0,6206616 TRÊS BARRAS R$ 1.400.757.234,81 0,586322 CANOINHAS R$ 1.214.078.779,02 0,5383081 RIO NEGRINHO R$ 1.018.948.180,98 0,4389186 ITAIÓPOLIS R$ 734.327.188,58 0,3491317 CAMPO ALEGRE R$ 558.349.150,57 0,2551262 PAPANDUVA R$ 495.550.747,11 0,2433881 PORTO UNIÃO R$ 446.128.821,39 0,2329329 IRINEÓPOLIS R$ 246.005.327,30 0,1618997 MAJOR VIEIRA R$ 238.283.777,18 0,1559577 BELA VISTA DO TOLDO R$ 151.035.350,74 0,1132361 MONTE CASTELO R$ 142.245.412,60 0,1028228 SANTA TEREZINHA R$ 136.023.585,51 0,1089454