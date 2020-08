Mafra é beneficiada com emenda parlamentar que vai permitir a pavimentação do prolongamento da rua do Portão

“É uma grande alegria receber a confirmação deste recurso aqui, na presença dos representantes da região do Imbuial. Recurso este que contribuirá para a viabilização de mais uma obra importante para o município. Agradecemos a Deputada Paulinha pelo seu empenho e pelo carinho que sempre demonstrou pela nossa cidade”, declarou o prefeito Wellington Bielecki na tarde de quinta-feira, 07, em seu gabinete.

Na ocasião, além da presença da deputada Paulinha (PDT-SC) e de suas assessoras, também estiveram presentes o vereador José Marcos Witt, o presidente do PDT Júlio César Zanella e de moradores da região que será beneficiada.

A emenda parlamentar, no valor de R$ 200 mil, será direcionada para a pavimentação do prolongamento da rua do Portão (Vila Nova – Imbuial). A deputada Paulinha agradeceu a receptividade do prefeito Wellington e também valorizou a importância da obra para os moradores da rua e de toda a região.

Agora a Prefeitura precisa elaborar a licitação para a obra acontecer.