Mafra é destaque como Centro Empreendedor em Santa Catarina

No cenário próspero do empreendedorismo catarinense, Mafra emerge como um polo inovador, conquistando posições de destaque tanto na esfera educacional quanto na categoria de cidades empreendedoras. Com um compromisso em promover a iniciativa empresarial, o município celebra recentes conquistas que solidificam sua posição como um epicentro empreendedor em Santa Catarina.

Confira os rankings das categorias que Mafra se destacou dentre as gestões municipais reconhecidas na “12ª edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”.

– EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

1º lugar Mafra (vai disputar a fase nacional)

2º lugar Florianópolis

3º lugar Arabutã

– CIDADE EMPREENDEDORA

1º lugar Florianópolis

2º lugar Mafra

3º lugar Joinville

Empreendedorismo na Escola: Mafra lidera o caminho

Na premiação de Empreendedorismo na Escola de Santa Catarina, Mafra conquistou a vitória, assegurando o primeiro lugar na competição. “Essa conquista não apenas ressalta o compromisso da comunidade escolar do município com a promoção da mentalidade empreendedora entre os jovens, mas também destaca que o ambiente escolar deve ser um espaço para além dos seus muros, deve preparar o aluno para a vida”, declarou a secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Henning. E completou dizendo que a escola deve ensinar além das disciplinas básicas e obrigatórias. “A escola precisa proporcionar que cada aluno dentro de suas singularidades, descubro habilidades que possam contribuir para sua vida toda”.

A Educação de Mafra conquistou o primeiro lugar devido a execução dos seguintes projetos: JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), Empreendendo na Cozinha, Play Table, NAQE (Núcleo de Avaliação da Qualidade da Educação), Cultura Maker e Mafra + Gestão.

Mafra avança como Cidade Empreendedora

Além de seu crescimento no âmbito educacional, Mafra continua a demonstrar sua aptidão empreendedora em escala municipal. Na categoria de Cidade Empreendedora de Santa Catarina, Mafra conquistou o segundo lugar, solidificando sua posição como um centro de inovação e progresso econômico. “Esta classificação é um testemunho do ambiente favorável aos negócios, à criatividade e ao crescimento sustentável que Mafra oferece a seus residentes e empresários”, explicou o secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira. Mesmo Florianópolis conquistando o primeiro lugar nessa categoria, a posição de destaque de Mafra demonstra sua determinação em competir e prosperar entre as principais cidades empreendedoras do estado. Já se destacou em 2022 como uma das cidades mais rápidas para abertura de empresas, de acordo com o Ministério da Economia. Em apenas 4 horas e 4 minutos já era possível o munícipe formalizar sua empresa. A conquista do segundo lugar foi pela execução do projeto Mafra + Empreendedora (Sala do Empreendedor, Artesanato Prata, Rotas e Roteiros, Mulher Empreendedora, Destaque Empresarial, Programa Juro Zero, Desburocratização e Plano de Desenvolvimento do Município de Mafra, entre outras ações).

Futuro

Mafra vem se tornando nos últimos anos em um polo atrativo para indivíduos em busca de oportunidades e inovação. Com os dois prêmios conquistados, o município vem se tornando um modelo para as cidades da região do Planalto Norte no que tange à investimento em empreendedorismo.