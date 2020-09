Mafra e Itaiópolis chegam ao 4º óbito e Rio Negro registra vários novos casos de Covid-19

Na última segunda-feira 31, foi noticiada o 4º óbito de covid-19 em Mafra. Segundo a Secretaria de Saúde, trata-se de um homem de 84 anos, que além do covid-19, apresentava outras comorbidades, o mesmo faleceu em Curitiba, onde estava internado.

Segundo o prefeito Wellington Bielecki o mesmo não passou pelo sistema de saúde de Mafra, onde foi internado diretamente em Curitiba e no último dia 26, entrou em óbito.

Em comunicado à imprensa o prefeito disse dos 4 casos de óbito atribuídos a Mafra, 3 deles não passaram pelo sistema local de saúde ou foram atendidos desde o início pela saúde do município e nenhum dos 4 casos de óbitos passaram pelos protocolos da saúde municipal e do hospital. Afirmou também que se este último paciente (4º óbito), tivesse passado pelo atendimento local, não teria entrado em óbito, onde o protocolo de Mafra, bem como o atendimento a covid do município está entre os melhores do Brasil.

O município ultrapassa os 350 infectados, porém já são cerca de 280 pacientes convertidos (recuperados), 70 em acompanhamento domiciliar, 1 na UTI e cerca de 40 casos suspeitos. Já foram realizados mais de 3.600 exames. E 10 dos 14 leitos da UTI do hospital de Mafra estavam ocupados até a data de ontem.

Vários novos casos de coronavírus registrados em Rio Negro

Desde o início desta semana, 14 novos casos de covid-19 foram registrados em Rio Negro, destes, 11 na localidade da Roseira.

Ontem 01/09 (terça-feira), 5 novos casos foram registrados no município, sendo 04 femininos, com idades de: 21, 23, 31 e 59 anos. E 04 masculinos com idades de: 45, 47, 53 e 57 anos. Sendo, 06 na localidade da Roseira, 01 no Bom Jesus e 01 na Vila Paraiso.

Na última segunda-feira 31, foram registrados mais 9 novos casos de covid-19 em Rio Negro, destes, 5 pacientes, são residentes da localidade da Roseira.

Desde a última semana, foram registrados 45 novos casos em Rio Negro, o município chegou até o final da tarde de ontem (01/09) a 291 casos. A boa notícia é que destes, 218 já foram convertidos (recuperados).