Mafra e Itaiópolis convidam população para etapa intermunicipal da CONAE 2023/2024

A Prefeitura Municipal de Mafra, juntamente com a Prefeitura Municipal de Itaiópolis, convidam a população interessada para participar da etapa intermunicipal da Conferência Nacional da Educação Extraordinária (CONAE 2023/2024).

O evento será realizado no dia 18 de outubro, a partir das 9h, no Cedup (Centro de Educação Profissional Professor Lycurgo Aleixo Nora), localizado na rua Estanislau Maieski, na Vila Nova, em Mafra-SC.

O tema da conferência será “Plano Nacional de Educação (2024-2034): Política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”. Nesta etapa, será discutido o eixo VI “Financiamento público da educação pública, com controle social e garantia das condições adequadas à qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência, com intuito de subsidiar a construção do plano nacional de educação para o decênio 2024-2034”

Informações:

• Data: 18 de outubro de 2023

• Horário: 9h

• Local: Cedup (Centro de Educação Profissional Professor Lycurgo Aleixo Nora)

• Endereço: Rua Estanislau Maieski, Vila Nova, Mafra-SC

Sobre a CONAE

A Conferência Nacional da Educação (CONAE) é um evento de caráter deliberativo, que reúne representantes de todos os segmentos da educação brasileira para discutir e propor diretrizes para a política educacional do país. A CONAE 2023/2024 é de caráter extraordinário e tem como objetivo subsidiar a construção do Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034.

A participação da população é fundamental para garantir uma educação de qualidade para todos. CLIQUE AQUI E PREENCHA O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E GARANTA A SUA PARTICIPAÇÃO.

Venha, faça parte e ajude a construir o plano nacional de educação.