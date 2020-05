Mafra e Itaiópolis recebem testes rápidos para detecção da Covid-19

Compartilhar no Facebook

O Governo de Santa Catarina distribui nesta segunda-feira (4), 32 mil testes rápidos para detecção da Covid-19 a todos os municípios. Essa é a terceira remessa enviada pelo Ministério da Saúde, de cinco que estão previstas. As duas primeiras disponibilizaram mais de 36 mil testes para o estado.

O Estado enviará 1.600 caixas, cada uma contém 20 testes e um frasco de solução tampão. Cada município receberá pelo menos três caixas de teste rápido, de acordo com o contingente populacional.

Seguindo as determinações do MS, a distribuição é assim disposta no estado:

Localidades com até 5.000 habitantes/de 5001 até 10.000 habitantes – 3 caixas;

10.001 até 20.000 habitantes – 5 caixas;

20.001 até 50.000 habitantes – 6 caixas;

50.001 até 100.000 habitantes – 8 caixas;

100.001 até 170.000 habitantes – 12 caixas;

170.001 até 360.000 habitantes – 14 caixas;

Acima de 360.000 habitantes – 23 caixas.

Além disso, os municípios com casos positivos para Covid-19 que tenham hospital que pertença à Política Hospitalar Catarinense, possuam em sua rede assistencial serviços de UPA e SAMU receberão mais uma caixa por situação citada.

Acesse a Nota Técnica 006/2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) e veja quantas caixas de testes rápidos cada município catarinense receberá.