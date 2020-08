Mafra e região terão cursos gratuitos do Senar/SC em agosto

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), realiza em agosto 52 cursos gratuitos em 11 municípios do norte catarinense. Os treinamentos acontecem em parceria com os Sindicatos Rurais para fomentar o conhecimento e aumentar a produtividade e a renda dos produtores e trabalhadores rurais. Em todo o Estado, serão 197 capacitações no mês para mais de 4.000 pessoas. Todas seguirão medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de saúde para o combate do novo coronavírus.

São qualificações que ensinam técnicas para melhorar a gestão das propriedades e a desenvolver atividades de complementação de renda, como artesanato, confeitaria, produção caseira de alimentos, processamento de carnes e cultivo de plantas medicinais. Os cursos também englobam inclusão digital, operação e manutenção de máquinas agrícolas e organização das propriedades. No norte, o destaque é para treinamentos sobre Processamento de Carne Suína e de Frango, Doma Racional de Equídeos, Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos, Turismo Rural e Conservação do Solo.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, reforça que os treinamentos são definidos conforme demandas regionais colhidas pelo Senar e pelas entidades parceiras nos municípios. “O planejamento é anual e aborda as principais necessidades dos produtores. São cursos rápidos que oportunizam aos agricultores novos negócios, além do complemento da renda familiar”.

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, são realizados, em média, 300 treinamentos por mês no Estado. “Neste ano, eles exigem uma série de medidas preventivas devido à pandemia, com redução no número de participantes para evitar o contágio do vírus. É um trabalho que fortalece nossas cadeias produtivas e melhora a vida dos trabalhadores que não deixaram de produzir e estão enfrentando a crise sanitária para não deixar faltar alimentos na mesa dos catarinenses”, destaca Pedrozo.

Os interessados nos treinamentos devem procurar o Sindicato Rural do município para inscrições. As capacitações estão disponíveis no site do Senar/SC (www.senar.com.br), com especificação de carga horária, local e data.

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO NO NORTE:

Evento Município Data Processamento de Carne de Frango BELA VISTA DO TOLDO 3 e 4 Produção Caseira de Pães e Biscoitos CANOINHAS 3 a 5 Qualidade do Leite BELA VISTA DO TOLDO 3 e 4 Confeitaria BELA VISTA DO TOLDO 4 e 5 Processamento de Carne Suína BELA VISTA DO TOLDO 5 e 6 Artesanato com Pintura BELA VISTA DO TOLDO 11 a 14 Operação e Manutenção de Roçadeira BELA VISTA DO TOLDO 13 e 14 Colheitadeiras Automotrizes – Operação e Manutenção BELA VISTA DO TOLDO 17 a 19 Doma Racional de Equídeos CANOINHAS 24 a 28 Artesanato com Pintura IRINEÓPOLIS 3 a 6 Cultivo de Plantas Medicinais PORTO UNIÃO 3 e 4 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos IRINEÓPOLIS 3 a 5 Jardineiro IRINEÓPOLIS 3 e 4 Produção Caseira de Massas para Congelamento IRINEÓPOLIS 4 e 5 Artesanato de Crochê e Tricô IRINEÓPOLIS 10 a 14 Processamento de Carne Suína IRINEÓPOLIS 12 e 13 Conservas de Frutas, Hortaliças e Temperos PORTO UNIÃO 17 e 18 Conservas de Frutas, Hortaliças e Temperos IRINEÓPOLIS 19 e 20 Jardineiro IRINEÓPOLIS 27 e 28 Inclusão Digital Rural – Iniciação à Informática ITAIÓPOLIS 3 e 4 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos ITAIÓPOLIS 3 a 5 Turismo Rural – Produtos Artesanais como Recursos Turísticos ITAIÓPOLIS 5 e 6 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural ITAIÓPOLIS 5 Produção Caseira de Massas para Congelamento ITAIÓPOLIS 6 e 7 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos ITAIÓPOLIS 24 a 26 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos ITAIÓPOLIS 26 a 28 Tratores e Implementos Agrícolas – Operação e Manutenção MAFRA 3 a 5 Instalação e manutenção de redes elétricas MAFRA 3 e 4 Cultivo Hidropônico de Hortaliças MAFRA 5 e 6 Conservas de Frutas, Hortaliças e Temperos MAFRA 6 e 7 Olericultura Orgânica MAFRA 6 e 7 Produção Caseira de Pães e Biscoitos MAFRA 12 a 14 Produção de mudas frutíferas MAFRA 17 e 18 Processamento de Carne Suína MAFRA 20 e 21 Jardineiro MAFRA 24 e 25 Artesanato com Pintura MAFRA 25 a 28 Doma Racional de Equídeos MAJOR VIEIRA 3 a 7 Bordado em Chinelos MAJOR VIEIRA 4 e 5 Jardineiro MAJOR VIEIRA 6 e 7 Rédeas MAJOR VIEIRA 10 a 14 Conservação do Solo MAJOR VIEIRA 17 e 18 Cultivo Protegido de Hortaliças MAJOR VIEIRA 20 e 21 Processamento de Carne Suína MAJOR VIEIRA 24 e 25 Jardineiro MONTE CASTELO 10 e 11 Processamento de Carne Suína MONTE CASTELO 18 e 19 Cultivo Protegido de Hortaliças MONTE CASTELO 25 e 26 Processamento de Carne Suína PAPANDUVA 10 e 11 Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos PAPANDUVA 19 a 21 Artesanato com Pintura RIO NEGRINHO 18 a 21 Cultivo Protegido de Hortaliças SÃO BENTO DO SUL 20 e 21 Cultivo de Plantas Medicinais SÃO BENTO DO SUL 25 e 26 Cultivo de Plantas Medicinais SÃO BENTO DO SUL 27 e 28