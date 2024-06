Mafra encerra campanha da pólio com 69% de crianças menores de 5 anos vacinadas

A Campanha Nacional de Vacinação contra a pólio encerrou no dia 14 de junho, sem que Mafra atingisse a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 95% de cobertura da população-alvo (crianças de 1 a menores de 5 anos). O município atingiu 69%, totalizando 1906 doses aplicadas de vacina oral (VOP).

Durante o período da Campanha a Secretaria Municipal de Saúde realizou no Dia D em 8 de junho, nas quais as ESFs com sala de vacinação ficaram abertas das 8 às 17 horas; horários estendidos até às 20 horas em algumas unidades de saúde; visitação do Zé Gotinha e Maria Gotinha nas unidades de saúde no Dia D; busca ativa pelas unidades de saúde – ESF Saltinho Canivete, ESF Vila Nova, ESF Caic e ESF Central nas unidades escolares destas comunidades com conferência das carteirinhas e vacinação contra a Poliomielite das crianças dentro da faixa etária (vacina oral da Polio) com autorização escrita dos pais e/ou responsáveis. O caminho para que se atinja ou superem-se às metas de vacinação de várias doenças, é a conscientização.

Alerta

A poliomielite afeta especialmente crianças de até 5 anos, e está erradicada há quase três décadas no Brasil. As consequências da baixa cobertura vacinal reacende o sinal de alerta, pois a doença voltou a reaparecer em alguns países que já haviam erradicado a pólio. “A pólio pode voltar a aparecer aqui também se a gente não vacinar as crianças. É uma doença realmente muito grave, que devemos combater com a vacina”, alerta o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

As Campanhas são estratégias de saúde para reduzir o risco de reintrodução do poliovirus no Brasil e oportunizar o aumento das coberturas vacinais, em Mafra a meta ficou abaixo dos 95 % da população alvo preconizada pelo Ministério da Saúde.